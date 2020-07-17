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Автор Любовь Степушова

Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой

Мир » Азия » Южная Азия

Китай осознал, что юань надо срочно «интернационализировать», так как возрастает противостояние с США. Но сможет он это сделать только с помощью других стран. Найдутся ли помощники?

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Противостояние США и Китая усиливается

Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет считать самым крупным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона шаги Китая на международной арене, сообщил в среду на видеоконференции, организованной газетой The Hill, госсекретарь США Майкл Помпео.

Начало противостоянию двух крупнейших мировых эеономик уже давно положено торговыми войнами, а на прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о прекращении особого статуса Гонконга, в ответ на введение Пекином закона о национальной безопасности города. Это означает, что Гонконг теряет статус валютного "окна в мир" для Пекина, так как предусматривается наложение финансовых санкций на китайских чиновников и на банки, которые ведут с ними бизнес.

Как пишет South China Morning Post, по мнению опрошенных газетой аналитиков, это решение Вашингтона может поставить под угрозу усилия Пекина по превращению юаня в международную валюту.

Китай осознал угрозу своему благополучию

Газета цитирует бывшего заместителя директора Департамента международных связей Коммунистической партии Чжоу Ли, который сказал, что Китаю пора "отделиться" от доллара США в преддверии полномасштабного противостояния.

"Используя преимущества монопольного положения доллара в мире, США будут представлять все более серьезную угрозу для дальнейшего развития Китая", — сказал Чжоу.

Однако, для этого надо бросить вызов доминирующей роли доллара США в глобальной валютной системе, которая поддерживается экономической, военной и институциональной мощью США и закреплена выбором банков, трейдеров и инвесторов по всему миру. Есть ли для этого у Китая возможности?

Гонконг — это финансовое всё Китая

Юань, как глобальная валюта, претендующая на статус резервной,  набрал обороты после мирового финансового кризиса 2008 года. Пекин расширил использование юаня в трансграничной торговле и инвестициях, создал международную платежную систему в юанях, подписал двусторонние соглашения о валютном свопе (двойная транзакция, когда через определенный период времени банк партнера вам перепродает тот же объем валюты) с почти 40 центральными банками по всему миру и продвинул идею создания супер-суверенной валюты на основе специальных прав заимствования (SDR), которые являются инструментом МВФ.

Гонконг, валюта которого отличается от материковой (гонкогский доллар), был первым, кто начал реализовывать глобальный план Пекина по интернационализации юаня.

Ритейлеры и обменники в Гонконге, обслуживающие туристов с "материка", начали принимать юани раньше других, а механизм Stock Connect  дал возможность иностранцам инвестировать в акции и облигации "материка" через Гонконг, стал предлагать каналы для инвестиций в "оффшорный" юань (для оплаты внешнеторговых сделок, инвестиций, кредитов, а также игры на валютных рынках).

Гонконг для Китая был плацдармом для легкого доступа к мировым рынкам. Теперь этого не будет из-за санкций.

Кто поможет Китаю сделать юань резервной валютой?

Экономист Oxford Economics Томми Ву сказал South China Morning Post, что Китай по-прежнему хочет поощрять использование юаня за пределами своих границ, особенно в странах, связанных с программой "Нового Шелкового пути", однако он не сможет широко привлечь к этому другие страны.

Заметим, что доля юаня в настоящее время не превышает 10 % банковских мировых резервов, и, несмотря на рост экономики Китая, вряд ли стоит ожидать ее увеличения в ближайшее время. Основная причина —  альтернативные экономические партнеры КНР не располагают значительными денежными резервами и имеют небольшой вес в глобальной торговле.

Росту доли юаня могла бы способствовать политика региональных ЦБ — Европы, Японии и Англии, которые могли бы увеличить объемы китайской валюты в своих резервах, но это не принесет им доход, а наоборот — убытки, так как Пекин все время искусственно понижает курс юаня. Так,  Банк России, вложившись в юани в 2019 году, потерял на курсовой разнице 1,8 миллиардов долларов.

Главные причины привлекательности любой резервной валюты — устойчивость страны, выпускающей ее, к финансовым кризисам, а также доступ к денежным объемам, который обеспечивает удобную торговлю и финансовые операции. Пандемия показала, что финансовой устойчивости  у Китая нет,  как теперь нет и глобального доступа к юаню через Гонконг.

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Темы юань китай гонконг китай и сша дедолларизация резервная валюта санкции против китая
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