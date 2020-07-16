Мнение: США взялись за Китай всерьез и будут цепляться за любой повод

В начале недели США вдруг всерьез озаботились тем, как страны АСЕАН распоряжаются акваторией Южно-Китайского моря. И в своей обычной манере заявили, что, дескать, "не позволим Китаю хозяйничать".

С чего вдруг такие тревога и "праведный гнев"?

В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Поясню сразу: проблема в Южно-Китайском и в Восточно-Китайском морях появилась не сегодня. Она тянется уже десятилетиями. И споры там возникали не раз между Китаем и союзниками США — Японией, Вьетнамом и так далее.

И американцы на это все закрывали глаза только потому, что они рассматривали Китай в качестве дополнения к своей экономике.

Экономические выгоды взаимодействия с Китаем были фантастическими.

Тогда еще как раз Киссинджер с Бжезинским предложили идею чуть ли не Кимерики — мир поделить на двоих и сделать Китай фабрикой для производства американской продукции.

Но шло время, и оказалось, что Китай — это нечто большее, чем из него хотят слепить, что Китай бросает вызов американскому лидерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире, в экономической сфере, в военно-политической.

И сейчас американцы взяли курс на сдерживание Китая:

будут системно расшатывать его по всем фронтам и использовать ситуацию в Гонконге, Тибете, в Уйгуро-Синьцзянском автономном округе, в Тайване;

далее через Тайвань обкладывать Китай сетью военных баз со всех сторон, усиливать финансовую и военно-политическую помощь своим союзникам: Индии, Японии, Южной Корее, Вьетнаму и так далее.

Понятно, что за Китай взялись всерьез и надолго.

Все это сдабривается примитивной пропагандой, что, дескать, Китай ответственен в глобальном масштабе за распространение коронавируса.

Проще говоря, происходит демонизация Китая, чтобы все последующее факты давления со стороны США в отношении Китая были легитимными, легитимизированными.

Повторюсь: за Китай взялись всерьез. Это не просто какие-то заявления.

Параллельно с этим идет

экономическое давление - санкции на ту же компанию "Хуавей",

военно-политическое давление - выход США из РСМД и, возможно, непродление СНВ-III.

Вы помните, что Соединенные Штаты говорят, что "мы продлим СНВ-III, если туда подключится Китай"? Все эти действия, эти заявления — показатель курса американской элиты, даже уже не Трампа, а как раз американского истеблишмента на долгосрочную стратегию системного сдерживания Китая.

И понятно, что будут пытаться и провоцировать Китай в том же Южно-Китайском море. Китай, я думаю, будет отвечать жестко, так же, как отвечает на всевозможные провокации США в экономической сфере. Но эскалировать ситуацию сам он не будет, на рожон он не будет лезть, потому что ему нужно все-таки выиграть время.

С каждым годом Китай становится сильнее, а Соединенные Штаты слабеют. Ему надо как-то смягчить удар. То есть вот эту политику сдерживания, которую навязывают американцы, попытаться отсрочить, отдалить.

Сообщается, что попытки США убедить страны АСЕАН пойти против КНР не увенчались успехом...

Там же страны разные, но, в основном, соседи. Есть страны, которые связаны военно-политическими альянсами с США и у которых особо свободы маневра нет, как у той же Японии, и которые объективно побаиваются Китая, побаиваются растущей мощи Китая.

Поэтому здесь ставка делается даже не на весь регион, а на ключевых сильных игроков. На ту же Индию.

Американские политологи даже придумали новый термин — Индо-Тихоокеанский регион.

Но АСЕАН огромен. И отношение стран внутри него к Китаю разное: у кого-то - с подозрением, кто-то боится ухудшить с ним отношения...

Поэтому сейчас у многих выжидательная позиция: кто будет ситуацию переламывать, чья возьмет, на ту сторону они перейдут. Но опять-таки ключевую роль там играют Индия, Япония. И Австралия — тоже значимый союзник США. Есть у них так называемый союз "Пять глаз", куда входят все англосаксонские страны.