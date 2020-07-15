Страны АСЕАН не будут конфликтовать с Китаем в Южно-Китайском море

Попытка США убедить страны АСЕАН пойти против Китая по вопросу Южно-Китайского моря в конечном итоге превратится в "монодраму" и закончится провалом, поскольку глобальное влияние Вашингтона ослабевает, и эти страны не видят никакого интереса в том, чтобы встать на сторону США и пойти против Китая.

Таков вердикт группы международных наблюдателей в регионе, сделанный после того, как министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин пообщались по видеосвязи.

Отмечается, что в ходе разговора министры договорились решить проблему Южно-Китайского моря путем мирных переговоров.

Ван изложил принципиальную позицию Китая по вопросу Южно-Китайского моря, отметив, что благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море в целом остается стабильной.

"США, исходя из геополитических потребностей, продолжают создавать проблемы в регионе, - сказал Ван. - Они посылают туда военный корабль, чтобы размять свои мускулы, и продвигают милитаризацию Южно-Китайского моря".

Напомним, что, как рассказывала "Правда.Ру", госсекретарь США Майк Помпео заявил, что