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США: Китай должен умерить аппетиты в Южно-Китайском море

Мир

Использование Китаем шельфовых ресурсов в некоторых частях Южно-Китайского моря является "совершенно незаконным".

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

О чем речь?

Китай строит военные базы на искусственных островах в регионе, на которые также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Страны веками спорили из-за территории в Южно-Китайском море, но особенно заметно напряженность стала расти в последние годы. 

Пекин претендует на район, известный как" линия девяти тире", и подкрепляет свои претензии строительством островов и патрулированием, расширяя свое военное присутствие там.

Хотя в основном острова, вокруг которых разгораются страсти, необитаемы, две островные цепи в этом районе могут иметь запасы природных ресурсов вокруг них. Море также является судоходным маршрутом и имеет крупные рыболовные угодья.

Мнение США

В своем заявлении,сделанном в понедельник, Майк Помпео осудил претензии Китая на спорные острова Спратли в Южно-Китайском море, заявив, что у Пекина "нет законных оснований в одностороннем порядке навязывать свою волю региону".

"Любые действия Китайской Народной Республики по пресечению промысла или разработки углеводородов другими государствами в этих водах или по осуществлению такой деятельности в одностороннем порядке являются незаконными, - сказал госсекретарь США. - Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю."

Как отреагировал Китай

В заявлении, опубликованном в Twitter, посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Госдепартамент США "намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву":

"Америка преувеличивает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами. Прозвучавшее обвинение совершенно необоснованно. Китайская сторона решительно выступает против этого."

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