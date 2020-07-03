Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях

Судьба разделенного после развала СССР русского народа сегодня находится в его собственных руках, а не в руках Владимира Путина, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Кому предназначалось заявление Путина о "подарках от русского народа"

Президент России во время интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что многие республики СССР "получили огромное количество российских земель", исторически принадлежащих России. Владимир Путин добавил, что когда республики выходили из состава Советского Союза, они получили "подарки от русского народа", от которых не отказались.

Как сказал в программе "Точка зрения" эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, это послание всем бывшим советским республикам с напоминанием о том, что Россия "помнит о своем правопреемстве и первородстве". По его мнению, те, кто в этих республиках воспринял эти слова как "обнуление евразийской интеграции из-за имперских устремлений Москвы", не заслуживают внимания.

"На эту публику, в частности, в Казахстане, отрицающую саму интеграцию, не надо обращать внимание, она всегда найдет повод, чтобы забиться в истерике", — сказал эксперт.

Он добавил, что также несостоятельна истерика украинских националистов в духе "русские идут", так как воссоединение русских в России и Крыму произошло не потому, что его "захватил Путин", а потому, что на русских на полуострове была организована атака после бандеровского госпереворота в Киеве.

Не Путин "захватил Крым", а русские в Крыму восстали

"Пошло полномасштабное нарушение их прав, и когда Украина отказалась от интеграции с Россией, русские восстали и вернули Крым в Россию, а после Крыма восстал и Донбасс", — отметил Шишкин.

По его словам, и в Казахстане националистам не к России надо предъявлять претензии, а к самим себе: не ставьте русских в положение людей второго сорта, тогда и не будет их восстания. Однако пока очевидно, что даже если русские в совершенстве будут знать казахский язык, они все равно не будут иметь равные права с казахами, добавил эксперт.

На Западе знают об этой угрозе русского восстания, продолжил Шишкин. Так, в Прибалтике НАТО реализует учения по сценарию его подавления. Это преподносится в Европе как попытка защиты общечеловеческих ценностей, "потому что русские там за людей не считаются. А права русских — за права человека".

"И им неинтересно, почему русские могут восстать, а потому, что ущемляется их право обучения на родном языке, право на образование. Например, в Латвии права русских отличаются от прав латышей по 80 пунктам", — отметил Игорь Шишкин.

Как ведут себя русские в положении разделенного народа

Он напомнил, что русские не в первый раз оказались в положении разделенного народа. И так как "всегда наши соседи ставили русских в положение людей второго сорта", то алгоритм сопротивления русских был всегда одинаков.

"Русские в основной массе не бежали с этих территорий, не ассимилировались, и, придя в себя от шока, начинали отстаивать свои права, что приводило к ликвидации тех государств, которые поставили русских в неравноправное положение", — сказал эксперт.

Например, Екатерина Великая "ликвидировала" Речь Посполитую, которая отказалась обеспечить православным равные права с католиками.

Почему нет помощи восставшему Донбассу

Сейчас Путин тоже старается сначала договориться с соседями, заметил Игорь Шишкин. По Крыму — не получилось договориться. По Донбассу тоже не получается, но воссоединения с восставшим Донбассом нет, потому что, по словам эксперта, элиты России до сих пор "держат свои сокровища" на Западе и зависимы от него.

"Никто до последнего не мог сказать, отдаст ли Путин приказ на присоединение Крыма, и все мы прекрасно знаем из его же собственных слов, что сопротивлялись ему даже военные как Верховному главнокомандующему".

Русская земля — это вся Украина

Русская земля — это не только территория Донбасса, но и киевская и львовская земли, так как "Киев — мать городов русских", а Львов основан русским князем и назван так в честь его сына, продолжил Игорь Шишкин. Однако он не считает, что надо присоединять территории ради территорий, речь идет о воссоединении русского народа.

"Президент много говорит правильно, например, что мы с украинцами — один народ, но что делается для укрепления общерусского самосознания? Ничего", — сказал эксперт.

Почему Ельцин не прописал процедуру выхода из СССР

Объясняя развал СССР, Шишкин заметил, что номенклатура страны приняла решение на его ликвидацию, поэтому никто не принял во внимание решение референдума о сохранении СССР от 1989 года.

"Михаил Горбачев, когда начинал перестройку, уже понимал, что Прибалтику он отдаст, об этом он сам сказал в недавнем интервью. Эти прибалтийские "народные фронты" создавались из Москвы. Александр Яковлев, главный идеолог перестройки, создал "Саюдис". Эти люди проводили выгодную им линию, они хотели ликвидировать социализм, провести приватизацию, чтобы нажитое передавать по наследству и войти в западные элиты", — уточнил эксперт.

По его словам, эти люди должны были доказать, что они свои, "буржуинские", для этого они отдали российские территории. Иначе Бориса Ельцина на Западе обвинили бы в великодержавном русском шовинизме и не признали бы "своим", сказал Игорь Шишкин.

По его мнению, суд должен быть — и над Ельциным, и над Горбачевым — с целью не столько их осуждения и наказания, сколько выяснения того, как было организовано разрушение страны — величайшей геополитической катастрофы, в результате которой русский народ оказался разделенным.

"Когда нынешняя элита даст согласие на процесс над самой собой? Это риторический вопрос", — отметил эксперт.

Судьба русских в их собственных руках

По его словам, то, что сделали с русским народом в конце 80-х, было сделано с его молчаливого согласия. Но народ очнулся, и его недовольство сдачей Западу суверенитета привело к власти Путина, который стал возрождать русское самосознание.

Сейчас, хотя поправки в Конституцию выглядят половинчатыми, но они говорят о том, что "мы начинаем отстаивать свои права".

"Бессмысленно обсуждать персонально президента, нам надо понять, что это наша страна, что мы русские, и наша судьба — в наших руках. Элиты будут делать так, как мы им скажем, иначе они не сохранятся у власти. Учитель в школе, журналист в СМИ, гражданин в соцсети должен работать на эту идею, и результат появится", — резюмировал Игорь Шишкин.

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