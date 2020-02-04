Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины

Украина будет подавать новые иски против России. Известны постулаты, что нельзя вести переговоры с террористами, нельзя торговать с фашистами, нельзя делать вид, что они нормальные люди. Почему же Владимир Путин все это делает?

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Новые иски Киева против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время", — сказал он.

При этом министр отказался раскрыть подробности, так как это "вопрос инициативы".

По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

Тактика России в отношении Украины: не повышать ставки

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, иски могут быть по имуществу, оставленному в Крыму, как бы "потерянному в результате военных действий, спровоцированных российским вмешательством".

"Все что угодно. Если Россия считает, что она остановила этот поток обвинений, подписав с Украиной соглашение о транзите газа, то на Украине так не думают", — сказал Владимир Брутер.

По словам политолога, российское руководство считает, что оно не должно повышать ставки в отношениях с Украиной и с Западной Европой. Считается, что ставки должны быть минимальные, а все остальное должно быть преодолено в рабочем порядке.

"Вопрос в том, что никто не знает, насколько такая тактика полезна или не полезна. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать те шесть лет, которые прошли со времен переворота на Украине. Если вы считаете, что России удалось реализовать свою тактику по отношению к Украине, значит, это правильная тактика. Если вы считаете, что нет, значит, ее нужно корректировать. Вопрос здесь открытый, потому что ситуация не закончилась", — резюмировал Владимир Брутер.

Какие иски уже выставил Киев

Украина в марте 2017 года в Международном суде ООН в Гааге обвинила Россию в нарушении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона утверждает, что российские власти не принимали меры, чтобы остановить поставки оружия и финансовых средств "боевикам" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украинская сторона утверждает, что российские власти не принимали меры, чтобы остановить поставки оружия и финансовых средств "боевикам" самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В сентябре 2016 там же рассматривался иск о нарушении конвенции ООН по морскому праву. Украина требовала подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию за использование природных богатств бывшей украинской акватории. Россия же посчитала попытку прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив уголовным преступлением — нарушением границы РФ.

требовала подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию за использование природных богатств бывшей украинской акватории. Россия же посчитала попытку прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив уголовным преступлением — нарушением границы РФ. Киев также подал пять исков против России в ЕСПЧ с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Россия приглашает всех посмотреть своими глазами на то, как живут татары в Крыму, и говорит, что не нарушает их прав.

Аргументация России

Очевидно, что в основном иски Украины связаны с "крымской весной". Ключевым аргументом представителей российской стороны является то, что рассмотрение таких исков не входит в юрисдикцию Международного суда ООН и других международных судов.

Украина нарушила права крымчан на русский язык, оговоренные в Конституции страны, поставила их жизни под угрозу, вовлекая в карательные "поезда дружбы" нацистов, поэтому произошло воссоединение двух народов, основанное на пункте Устава ООН о праве наций на самоопределение, согласно проведенному в Крыму референдуму, на котором около 90% крымчан выступили за независимость, указывает российская сторона.

Торговать с террористами?

В 2016 году ФСБ России сообщила, что предотвратила совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Отмечалось, что объектами атак "были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова".

"Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти", — заявили в ФСБ.

31 января 2019 года Россия подписала с Украиной контракт по транзиту газа, одним из пунктов которого было снятие претензий к "Газпрому" по всем искам за исключением решения на выплату 2,9 млрд долларов штрафа по решению Стокгольмского арбитража.

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-сентябре 2019 года составил 9,049 миллиарда долларов, сократившись на 16,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 5,402 миллиарда долларов (снижение на 19,6%), импорт в РФ из Украины — 3,647 миллиарда (снижение на 10,2%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,9% с 2,2% годом ранее.

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