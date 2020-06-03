Таджикистан — лояльный союзник России, имея там военную базу, Россия обеспечивает свою безопасность, иной вариант слишком дорог в исполнении, считает эксперт Владимир Жарихин.
Таджикистан является главным поставщиком трудовых мигрантов в Россию. Строительная отрасль, где они работают, довольно быстро восстановила работу после двухмесячного карантина, а ЖКХ и не прекращало работать, поэтому их денежные перечисления на родину, которые дают до 20 % ВВП и доход для 70% семей, если и уменьшились, то быстро восстановятся.
Об этом сказал в программе "Точка зрения" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Была боязнь, что живущие в скученных условиях мигранты из Таджикистана в России будут болеть, но этого не произошло.
Исходя из этого, эксперт поагает, что экономические последствия пандемии не будут для Таджикистана катастрофическими.
По поводу запрета на использование русифицированных окончаний при написании фамилий и отчеств в Таджикистане, Владимир Жарихин пояснил, что это просто возврат к древним традициям, и те, кто уже имеет в паспорте прежние фамилии и отчества могут их оставить или поменять, а вновь рождающиеся уже регистрируются по-новому, национальные же меньшинства вообще не принуждаются к новым именам.
" У нас горячатся, когда называют это антироссийской акцией", — сказал Владимир Жарихин.
По его словам, Таджикистан — лояльный союзник России, не случайно президент Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве 24 июня.
"Нам выгодно иметь такого союзника. В Центральной Азии на границе с Афганистаном у нас нет оборудованной границы ни с одной страной этого региона, и это чрезвычайно дорогое удовольствие, поэтому остановить исламистов и наркотрафик из Афганистана страны, Россия сможет только на таджикско-афганской границе и границах других сопредельных стран.
"Безопасность Таджикистана — это и наша безопасность, и мы охраняем таджикско-афганскую границу, как свою", — сказал эксперт.
Владимир Жарихин считает, что являясь членом ОДКБ, Таджикистан, тем не менее, не входит в ЕАЭС, не потому, что не хочет, а потому что не может выполнить некоторые условия — это соответствие критериям Таможенного союза, финансовая стабильность.
Эксперта не смущает клановый характер власти в Таджикистане, он, по его словам, носит исторический характер, его не смогли уничтожить даже в годы советской власти, и надо принимать это как данность.
"Да, демократия там специфическая, но и в США, как мы видим сейчас, демократия тоже довольно специфическая. У всех свои национальные и ментальные особенности. Их надо просто уважать, а не загонять под свой стандарт, как делают американцы. Мы в России, кстати, этого делать не пытаемся", — сказал Владимир Жарихин.
Отвечая на вопрос о том, почему союзники России по ЕАЭС и ОДКБ жалуются на "комплекс старшего брата" у Москвы, Владимир Жарихин ответил, что Россия — "это медведь, а не маленький зайчик", как бы она не хотела им стать в 90 годы. По уровню ВВП Россия соотносится с партнерами как 1 к 20, 1 к 15.
"И она предлагает всем удобно устроится в своей большой берлоге — большом рынке, причем, известно, в остальном мире рынки уже поделены. Но при этом, да, чуть Россия в своей берлоге пошевелиться, другим становится тесновато", — отметил эксперт.
По его словам, такова реальность, и если партнерам не нравится — "пусть живут отдельно".
"Но вкладываться в них за счет обнищания центральной России, а потом получать майдан, как на Украине с последующей русофобской политикой, мы больше не будем. Стратегия — вот вам газ по 50 рублей за тысячу кубометров и не создавайте проблем — она провалилась. А новая стратегия основана на прагматике, на взаимной выгоде, и она только формируется".
Надежды же "сестер" на китайские или американские деньги несостоятельны, это видно на примере Грузии, Молдавии, Украины, которые нищают, а население разбегается, сказал Владимир Жарихин.
По его мнению, для развития интеграции с Центральной Азией надо туда идти активно российскому крупному бизнесу, но для этого тамошнее руководство тоже должно много сделать, прежде всего обеспечить независимую судебную систему.
Вторая перспектива — это поставка фруктов, овощей на российский рынок, но для этого надо развивать местную инфраструктуру. Тому есть успешные примеры — например, Узбекистан.
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