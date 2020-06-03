Россия охраняет таджикско-афганскую границу как свою

Таджикистан — лояльный союзник России, имея там военную базу, Россия обеспечивает свою безопасность, иной вариант слишком дорог в исполнении, считает эксперт Владимир Жарихин.

Таджикистан - надежный союзник России по ОДКБ?

Пандемия не будет катастрофой для Таджикистана

Таджикистан является главным поставщиком трудовых мигрантов в Россию. Строительная отрасль, где они работают, довольно быстро восстановила работу после двухмесячного карантина, а ЖКХ и не прекращало работать, поэтому их денежные перечисления на родину, которые дают до 20 % ВВП и доход для 70% семей, если и уменьшились, то быстро восстановятся.

Об этом сказал в программе "Точка зрения" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Была боязнь, что живущие в скученных условиях мигранты из Таджикистана в России будут болеть, но этого не произошло.

Исходя из этого, эксперт поагает, что экономические последствия пандемии не будут для Таджикистана катастрофическими.

Таджикистан лоялен к России

По поводу запрета на использование русифицированных окончаний при написании фамилий и отчеств в Таджикистане, Владимир Жарихин пояснил, что это просто возврат к древним традициям, и те, кто уже имеет в паспорте прежние фамилии и отчества могут их оставить или поменять, а вновь рождающиеся уже регистрируются по-новому, национальные же меньшинства вообще не принуждаются к новым именам.

" У нас горячатся, когда называют это антироссийской акцией", — сказал Владимир Жарихин.

По его словам, Таджикистан — лояльный союзник России, не случайно президент Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве 24 июня.

Россия бережет таджикско-афганскую границу как свою

"Нам выгодно иметь такого союзника. В Центральной Азии на границе с Афганистаном у нас нет оборудованной границы ни с одной страной этого региона, и это чрезвычайно дорогое удовольствие, поэтому остановить исламистов и наркотрафик из Афганистана страны, Россия сможет только на таджикско-афганской границе и границах других сопредельных стран. "Безопасность Таджикистана — это и наша безопасность, и мы охраняем таджикско-афганскую границу, как свою", — сказал эксперт.

Владимир Жарихин считает, что являясь членом ОДКБ, Таджикистан, тем не менее, не входит в ЕАЭС, не потому, что не хочет, а потому что не может выполнить некоторые условия — это соответствие критериям Таможенного союза, финансовая стабильность.

Россия уважает демократию в Таджикистане

Эксперта не смущает клановый характер власти в Таджикистане, он, по его словам, носит исторический характер, его не смогли уничтожить даже в годы советской власти, и надо принимать это как данность.

"Да, демократия там специфическая, но и в США, как мы видим сейчас, демократия тоже довольно специфическая. У всех свои национальные и ментальные особенности. Их надо просто уважать, а не загонять под свой стандарт, как делают американцы. Мы в России, кстати, этого делать не пытаемся", — сказал Владимир Жарихин.

Россия — это "медведь, а не маленький зайчик"

Отвечая на вопрос о том, почему союзники России по ЕАЭС и ОДКБ жалуются на "комплекс старшего брата" у Москвы, Владимир Жарихин ответил, что Россия — "это медведь, а не маленький зайчик", как бы она не хотела им стать в 90 годы. По уровню ВВП Россия соотносится с партнерами как 1 к 20, 1 к 15.

"И она предлагает всем удобно устроится в своей большой берлоге — большом рынке, причем, известно, в остальном мире рынки уже поделены. Но при этом, да, чуть Россия в своей берлоге пошевелиться, другим становится тесновато", — отметил эксперт.

По его словам, такова реальность, и если партнерам не нравится — "пусть живут отдельно".

"Но вкладываться в них за счет обнищания центральной России, а потом получать майдан, как на Украине с последующей русофобской политикой, мы больше не будем. Стратегия — вот вам газ по 50 рублей за тысячу кубометров и не создавайте проблем — она провалилась. А новая стратегия основана на прагматике, на взаимной выгоде, и она только формируется".

Надежды же "сестер" на китайские или американские деньги несостоятельны, это видно на примере Грузии, Молдавии, Украины, которые нищают, а население разбегается, сказал Владимир Жарихин.

Российский бизнес — ключ к успеху в Центральной Азии

По его мнению, для развития интеграции с Центральной Азией надо туда идти активно российскому крупному бизнесу, но для этого тамошнее руководство тоже должно много сделать, прежде всего обеспечить независимую судебную систему.

Вторая перспектива — это поставка фруктов, овощей на российский рынок, но для этого надо развивать местную инфраструктуру. Тому есть успешные примеры — например, Узбекистан.

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