Более 200 таджиков хотят покинуть Россию и вернуться на родину

Свыше 200 граждан Таджикистана вынуждены оставаться в России. Власти их страны не принимают соотечественников.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"У нас содержатся граждане Таджикистана в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих выдворению. Есть все документы, есть возможность их вывезти, наши правоохранительные органы организовали все транспортные документы, но государство закрыло границы и их не принимают", — пояснила Москалькова.

Стоит отметить, что эти иностранцы не просто хотят покинуть Россию, они подлежат выдворению из нашей страны за ряд нарушений. Ситуацию сейчас пытаются урегулировать на уровне посольства и омбудсмена Таджикистана.

Также, по словам Москальковой, выдворения ожидают свыше сотни граждан Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Всемирный банк выделил Таджикистану более 11 миллионов долларов. Эти средства направят на борьбу с коронавирусом. В больницах страны дополнительно оборудуют более сотни коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии, переобучат врачей на работу с коронавирусными больными.