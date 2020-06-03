Армения — только за﻿ укрепление независимости Республики Арцах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Армении, прежде чем выдвигать требования и иметь ожидания от своего союзника — России, самой надо показать партнерские подходы. Но самым главным, острым и сложным вопросом остается Нагорный Карабах. Какие решения предлагаются сторонами и посредниками? Почему они — совершенно неприемлемы для одной из сторон? Как долго конфликт будет продолжаться? Обо всем этом и многом другом рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

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Армения — только за укрепление независимости Республики Арцах

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Позиция Республики Армения в вопросе Нагорного Карабаха

— Как вы считаете, заявления Сергия Лаврова по Армении и Нагорному Карабаху правильные или это — давление на Пашиняна? Лавров заявил, что стороны уже два года как рассматривают поэтапное решение проблемы Нагорного Карабаха. Пашинян это опроверг, сказал, что такого не было. Что за этим стоит?

— Россия воспринимается в Армении во многих, скажем так, ипостасях. С одной стороны, это — союзник, с которым связаны многочисленные вопросы безопасности и развития Армении и Карабаха. Соответственно, любой сигнал, который может иметь направленность, связанную с уменьшением возможностей для безопасности, представляет угрозу, воспринимаются в Армении достаточно серьезно.

С другой стороны, Россия выступает в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая является тем институтом, в рамках которого проходит переговорный процесс по поводу решения карабахского конфликта. Там высказывались два основных варианта: поэтапное и пакетное решение вопроса.

Поэтапное решение предполагает, хотя и не сдачу, но отвод войск из пяти либо сначала двух районов (есть разные варианты), а затем решение статуса. Армянское руководство достаточно долго говорило, что этим ничего не решается или решается далеко не все.

Для себя армянская сторона в Нагорном Карабахе достаточно давно все решила, в том числе и проведя референдум о независимости, президентские и парламентские выборы. 21 мая состоялась инаугурация нового президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Соответственно, вопрос статуса Карабаха, решен для него самого и Армении. Исходя из этого, любые переговоры для армянской стороны должны привести к трансформации существующего де факто статуса независимого государства в де юре признание этой независимости со стороны международного сообщества. Весь переговорный процесс направлен на решение данной проблемы.

Понятно, что видение со стороны азербайджанских переговорщиков носит зеркальный характер. Их решение предполагает путь не в сторону независимости Карабаха, а в сторону восстановления государственной целостности Азербайджана, в которую войдет территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

Эти два неприемлемых и никоим образом не пересекающихся варианта находятся в качестве предварительных переговорных позиций сторон. Вывести стороны на какой-то общий имеющийся модус, некий общий статус никому не удается. Любые заявления со стороны сопредседателей, неудобны той или иной стороне, поэтому вызывают соответствующую реакцию в этой стране.

Если говорить о референдуме, то сразу возникает вопрос, кто и как будет проводить референдум, кто будет участвовать в этом референдуме. Уже до этого, естественно, возникают многие вопросы о вынужденных переселенцах и беженцах.

Кто они, откуда, куда они переселяются? — Это — только азербайджанцы с территории Карабаха, или же необходимо учитывать и вопрос армянских беженцев, которые десятками и сотнями тысяч Азербайджан в ходе погромов? То есть — сам этот процесс — достаточно сложный и долгий.

Заявления министра иностранных дел России Лаврова представляются в Армении как нажим с целью принятие невыгодного для них решения. Понятно, что ответ Пашиняна был достаточно нежесткий, но четкий. И он не может быть иным.

В политическом дискурсе любой отход от принятия нынешнего статус-кво и направление движения в сторону международного признания независимости Арцаха — это просто политическая смерть для любого лидера в Армении.

Соответственно, оппозиция не упускает варианта покритиковать Пашиняна и заявить о том, что переговорный процесс, который начинала Армения в последние два года, не носит поступательный характер вперед, а скорее, делается шаг назад по сравнению с тем, что было ранее достигнуто в результате переговорного процесса.

Понятно, что армянские руководители отвечают, что мы все делаем правильно и только меняем некий тактический элемент в рамках переговорного процесса, но стратегия направлена на получение того результата, который нас интересует.

Заявление Лаврова по этому вопросу пытаются вернуть всех в сферу реальности. А реальность должна быть такой, что для решения, в рамках которого обе стороны не будут себя чувствовать полностью ущемленными, необходимо найти вариант, который был бы приемлем для всех. Но политический дискурс по поиску этого варианта будет продолжаться еще очень долго.

— С вашей точки зрения, более справедливо поэтапное решение или пакетное?

— Вопрос справедливости — крайне сложный и относительный. У каждого своя справедливость, а истина где-то рядом… Но как всем к ней прийти?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев