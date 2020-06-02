Армянская борьба с коррупцией: а где посадки? а деньги?..

С 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня. Как в Армении идет борьба с коронавирусом? Зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-посол в Ватикане Микаел Минасян выступил с обвинениями в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, семья премьера занимается контрабандой сигарет и алмазов. 9 мая в Воронеже был задержан второй самолет с контрабандными сигаретами из Армении. Кто интересанты этих разоблачений?

Путин с помощью «улицы» сместит Пашиняна?

9 мая президент РФ Владимир Путин лично поздравил, а затем и провел телефонные переговоры с руководителями бывших советских республик, однако Никол Пашинян не был в числе избранных. В чем дело? Глава МИД Сергей Лавров сказал, чтобы Армения не питала особых надежд относительно снижения цен на газ, даже в условиях кризиса, и заметил, что Еревану, прежде чем выдвигать требования и иметь ожидания от своего союзника — России, самому необходимо демонстрировать партнерские подходы. О чем идет речь? Россия имеет сильные позиции в Армении в сферах экономики, безопасности и социальной жизни. Никол Пашинян хочет это изменить?

Газета "Айкакан жаманак" начала описывать сценарий смены власти в Армении, так как население якобы недовольно популистом Пашиняном. Вариант 1-ый — вынесение премьеру вотума недоверия. 2-ой — отставка премьера. Газета указывает, что без давления Пашинян не уйдет. — "Давление это будет за кулисами или на улице — тема для отдельного разговора". Какого? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Ереван недоволен позицией Москвы по газу и Карабаху

— Российско-армянские отношения после прихода к власти Никола Пашиняна постоянно ухудшаются. Недавно прозвучало заявление Лаврова, что Ереван не очень стремится быть партнером, а требует от России очень многого. Затем случился скандал с контрабандой сигарет и алмазов, организованной якобы семейством Пашинян в Россию. Остро стоит газовый вопрос. С вашей точки зрения, чем вызваны демарши обеих сторон?

— Они касаются иногда и непосредственно двусторонних взаимоотношений, но естественно, имеют отношение и к многосторонней повестке дня, к региональной политике, а иногда и к вопросам, которые носят внутренний характер для Армении, а не внешний. Заявления министра Лаврова по Армении и все вопросы, связанные с двусторонними отношениями и Нагорно-Карабахской проблемой, воспринимаются в Армении достаточно остро.

Всегда хотелось бы получить больше при том, что отношения всегда называются стратегическими. Но они должны быть взаимовыгодными не только на словах. Возникающий диссонанс между заявляемыми отношениями и получаемыми коврижками, в частности благами в виде цены на газ, создают определенный диссонанс.

Это дало о себе знать не только в заявлениях Лаврова. Можно вспомнить последнюю встречу глав ЕАЭС, когда опять же возникло противоречие между странами-экспортерами и странами-импортерами. Понятно, что тот, кто экспортирует, хочет получить больше, тот, кто импортирует, хочет заплатить поменьше. Желание и реальность не всегда совпадают.

Необходимо формировать общий рынок при наличии общих позиций, которые и предполагают, естественно, более глубокую интеграцию, на что не все партнеры согласны. Так что заявления, связанные с газом, носят не просто желание получить что-то дешевле, но и предполагают соответствующую более глубокую интеграцию. Одно без другого не бывает. Также надо заметить, что газ продается Армении по одной цене, а поступает потребителю уже по другой. Эта разница — существенная, и на нее обращает внимание правительство.

Бей врага его же оружием

История с сигаретно-алмазным фондом — не только внешняя, но и внутренняя повестка дня. Рассказывает о всех этих историях Микаэл Минасян, который на сегодняшний день позиционирует себя в качестве оппозиции существующему режиму. А если вы оппозиция, то у вас просто не остается выбора и необходимо критиковать, но критиковать по возможности конструктивно.

Сама повестка сегодняшнего дня в принципе возвращается к той, которую озвучивал Никол Пашинян два года назад во время бархатных событий в Ереване. Он тогда много и громко говорил, что существует монополия и коррупция. А каким образом теперь лучше всего критиковать существующую власть, если не с тех позиций, с которых она сама пришла к власти.

Минасян сделал хороший выбор для критики: бей врага его же оружием. Ведь борьба с коррупцией было тем флагом, который использовали нынешние представители политической элиты. Так что это — не сколько двусторонняя повестка, сколько внутренняя, касающаяся борьбы с существующей властью и того, а что может предложить оппозиция.

— Микаэл Минасян — зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна?

— Он — не только зять бывшего третьего президента Армении, он был старшим помощником премьер-министра, первым заместителем руководителя аппарата и послом Армении в Ватикане. На данный момент, естественно, он находится за пределами республики. Теоретически за ним числятся некие процессы, которые носят уголовный характер. Естественно, со стороны Минасяна все это отрицается.

Со стороны нынешней элиты ведется повсеместная борьба против представителей предыдущих элит, продолжаются попытки обвинения их в различных возможных и невозможных грехах и преступлениях.

Но доказать на сегодняшний день пока не удается ничего. Уголовные дела заведены, но не доведены до конца. Реально есть только много громких заявлений по поводу того, где деньги? То есть — нынешняя власть возмущается, что все деньги украдены до нас. Но даже там, где получается что-то сделать, возвращаемые в бюджет средства неизмеримо отличаются от озвученных первоначально сумм.

— То есть Пашинян не выполняет обязательства?

— Речь не об обязательствах, хотя он в свое время действительно заявлял, что будет бороться с коррупцией. Борьба вроде бы идет, но должен быть ясный итог этой борьбы. Он должен заключатся, как говорил классик: "а где посадки?" — А вот посадок нет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев