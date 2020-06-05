Угрозы только сплачивают КНДР

Почему западные и южнокорейские пропагандисты постоянно хоронят руководителей КНДР? Почему своими планами переходного правосудия они только сплачивают маленькую, но гордую страну? Как Северная Корея развивается, несмотря на все невзгоды? Какие изменения там происходят? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

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Единство правящей элиты

— Александр Захарович, возможны ли в КНДР в ближайшее время серьезные политические изменения?

— Я думаю, что вообще все эти разговоры, бесконечные предположения о смерти руководителя, о его дееспособности, которые сопровождают историю КНДР на протяжении всего существования этой страны, вызваны именно неприятием на Западе этого руководства, стремлением как-то дестабилизировать ситуацию, посмотреть, а как будут в этой ситуации действовать различные группировки внутри руководства правящей элиты. Ведь известно, что все революции начинаются сверху, с раскола верхов, а не с низов.

— Да — верхи не могут, низы не хотят.

— Но северокорейцы очень внимательно смотрят за тем, чтобы в высшем руководстве соблюдалось единство. Им действительно удалось в целом обеспечить, что правящая элита, особенно высший круг руководства, осознает, что судьба страны зависит от того, насколько они будут действовать сплоченно. И главное — они все понимают, что в случае какого-то раздрая ни консерваторы, ни реформаторы не уцелеют.

Ведь на юге и в западных странах, особенно в Соединенных Штатах, уже разработаны целые программы переходного правосудия в отношении представителей северокорейской элиты в случае объединения страны под эгидой Южной Кореи.

Там уже расписано, кто пойдет под суд, кого отправят в лагеря для перевоспитания. Уже определено, что после объединения на южнокорейских условиях, на юг смогут поехать "насладиться свободой" не более миллиона человек.

Сейчас говорят о том, что в КНДР ограничено передвижение. А будет ли свобода передвижения после объединения страны? — Далеко нет.

Все эти факторы, кстати, очень хорошо используются северокорейским руководством, чтобы показать людям: вот, что будет с вами, если мы поддадимся на посулы южнокорейцев, дадим слабину.

Поэтому надо держаться вместе, мы все в одной лодке — это тот лозунг, который руководством используется для воспитания кадров со времен Ким Ир Сена. В КНДР были потрясены судьбой некоторых лидеров восточноевропейских стран, особенно Чаушеску, которого расстреляла собственная армия.

Здоровье лидера

— Но здоровье нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына вызывает опасение. Он — достаточно молодой человек, но у него у явное ожирение, проблемы с сердцем. Эту тему постоянно муссирует Запад и Южная Корея.

— О здоровье Ким Чен Ына не стоит так сильно беспокоиться, потому что этим здоровьем занимается целый институт, который был создан еще при Ким Ир Сене. Там — достаточно квалифицированные специалисты, используются традиционные методы восточной медицины и достижения современной.

Но есть, очевидно, какие-то пределы воздействия, личные особенности, наследственность, может быть, обстоятельства, которые не позволяют достичь идеальной физической кондиции. Тем не менее, он — достаточно молод. Он пришел к власти в 11-м году, страна всегда находится в чрезвычайно сложных условиях, но живет и развивается.

Ким Чен Ын осуществляет постоянное руководство. Он проводит заседания политбюро, выезжает на места — на предприятия, на испытания военной техники, он ведет довольно интенсивную публичную жизнь как руководитель партии и государства. Так что нельзя сказать, что у него плохо со здоровьем.

Не надо Западу и югу рассчитывать, когда же что-то с ним случится. Там же на этом и строятся планы. Они думают, что в руководстве произойдет раскол, начнут бороться группировки, и тут, мол, надо подсуетиться и своевременно посетить места, чтобы установить контроль над северокорейским ядерным оружием.

Но там есть достаточно серьезные системы контроля во всем и везде, они продемонстрировали свою устойчивость. Во время болезни Ким Чен Ира, когда его не было полгода на публике, страна стабильно функционировала, никаких потрясений не произошло.

Изменения в системе власти

— Стоит ли все-таки ожидать каких-то перемен в КНДР, как вы считаете?

— Я думаю, что руководство КНДР сейчас достаточно стабилизировано и обновляется. Начиная с прошлого года, уже заменено восемь членов политбюро, некоторые были и наказаны. Так что в самой системе власти уже произошли изменения. Там появился Госсовет, который возглавил Ким Чен Ын, усиливается роль кабинета министров как органа, который руководит экономикой.

Есть признаки того, что государство дало известные послабления частной инициативе. При этом оно пытается укрепить свои командные высоты в экономике. Что же касается именно политической системы, то она остается стабильной уже на протяжении многих лет.

При Ким Чен Ире была политика сонгун — приоритета армии, которая была вызвана вполне объективными обстоятельствами. В результате стихийных бедствий в стране наступили серьезные экономические трудности, много предприятий было закрыто, фактически произошла определенная деиндустриализация страны и люмпенизация рабочего класса, который не мог работать на предприятиях.

Армия оставалась единственной организованной силой, перед ней была поставлена задача не только защищать страну, но также работать в промышленности и на крупных стройках. И все крупные объекты в КНДР, кстати, построены с помощью армии. В этой связи утверждения, что северокорейская армия насчитывает миллион сто тысяч штыков, можно принять на веру, потому что с уверенностью можно сказать, что минимум половина из них — строительные войска.

Именно они создали Западно-Амурскую плотину, на которую часто возят иностранцев, приезжающих в КНДР, показать достижения в народном хозяйстве. Я был на открытии этой плотины и на приеме, который был устроен для строителей, почти все они были военные. Так что их армия — тоже активный участник экономического строительства.

Сейчас ситуация изменилась, наступил, можно сказать, период более мирного строительства. КНДР почувствовала себя более уверенно, потому что создала ядерное оружие и средства доставки. Согласно решениям высших партийных органов, теперь там делают упор на экономическое развитие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев