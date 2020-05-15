Андрей Фурсов: COVID-19 выполнил функцию мировой войны

Почему COVID-19 стал благом для человечества? Как он остановил мировую ядерную войну? Потери же даже сравнительно с обычной войной или другой эпидемией — совсем небольшие. Коронавирус остановил многие производства. Но нет худа без добра. Очистился воздух, снизилась общая нагрузка на окружающую среду. Но как жить дальше? На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в прямом эфире по скайпу ответил директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

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— Андрей Ильич, сейчас из-за коронавируса остановились производства, в результате даже в самых загрязненных районах Индии, Китая и других азиатских стран уже стал чище воздух и вода. Но что будет дальше с рынком труда и с реальным производством? Будет возвращение на круги своя или какие-то глобальные изменения? Ведь в любом случае мы же не сможет только святым духом жить и питаться?

— Ясно, что мы не можем жить святым духом, но то, что часть промышленности, скорее всего, не восстановится, это — реально. Плюс нужно помнить, что сейчас активно развивается роботизация. Это означает, что в 20-е годы XXI века одной из главных проблем будет массовая безработица.

Это — действительно очень серьезная и острая социальная проблема ближайшего будущего. Она будет и в России, но прежде всего, ударит по Евросоюзу и Китаю. Наверное, по Соединенным Штатам тоже. В принципе она ударит по всем.

Кроме того, есть континент, где коронавирусная эпидемия действительно может привести к серьезным людским потерям — это Африка.

Это не значит, что там население сильно сократится.

Вообще, все разговоры о том, что эпидемия была запущена для сокращения мирового населения, жуткая глупость, потому что даже если, не дай Бог, умрет 50-70 миллионов человек, как во время испанки, это никак не решит проблему перенаселения.

По мнению специалистов, Африка может потерять два-три миллиона человек в результате эпидемии. Но дело в том, что для Африки это — не рекорд. Во время второй Конголезской войны, которая длилась семь лет, в центре Африки погибло около пяти миллионов человек. И ничего, как-то об этом никто особо не говорит.

— Европа этого не заметила?

— Французские демографы, неангажированные и неполиткорректные, не из профано-профессорской науки, очень цинично сказали по этому поводу: в основном погибли молодые люди, таким образом был срезан демографический горб, который иначе мог бы оказаться во Франции и в Германии.

Это действительно была супер-резня. Но даже это не означает серьезного уменьшения населения Африки. В начале XXI века шли постоянные разговоры о том, что экономика находится в таком состоянии, что вполне возможна новая мировая война.

Но мировые войны не возникают сами стихийно, их готовят, и кто-то нажимает спусковой крючок. Никто не посмел взять на себя ответственность запуска новой мировой войны, потому что в мире, напичканном ядерным оружием, это — вещь очень стремная. А потом еще и в Нюрнберг отведут.

Вирусная инфекция COVID-19 во многих отношениях выполнила ту функцию, которую обычно выполняют мировые войны. Он стал как бы таким легким заместителем, причем не по количеству жертв (они — минимальны), а по тем мерам, которые были введены.

Ведь был введен целый ряд мер, которые вводятся только во время войны. Этот момент — очень важный. Но реально о последствиях всей ситуации можно будет судить, когда все закончится. Я думаю, что у нас это в основном закончится уже в ближайшее время, скорее всего, до лета или в самом его начале.

В каких-то частях мира это уже закончилось или близится к концу, в каких-то завершится чуть-чуть попозже. В любом случае в конце года уже можно будет серьезно говорить о том, как и кто меняет мир в результате этих процессов, как идет передел активов и политических позиций в мире. Станет совершенно понятным, кто кого отсекает от общественного пирога.

— Изменятся ли после коронавируса отношения внутри Евросоюза? Прежняя конструкция восстановится или станет совсем другой?

— Евросоюз с самого начала был искусственным образованием и стал еще более искусственным, после того как проглотил Восточную Европу. Они ее проглотили, но не переварили. А известно, что происходит, когда не переваривается. Де-юре Евросоюз, естественно, останется.

Но у него есть Каролингское ядро — от империи Карла Великого: Германия, Франция и север Италии. Это — реальное европейское ядро.

А всем остальным придется очень плохо.

У ядра Евросоюза не будет ни денег, ни желания как-то тащить восточную часть Европы. Поэтому, думаю, что будет значительно больше барьеров между европейскими странами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев