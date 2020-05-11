Коронавирус — предт﻿еча второго пришествия Греты Тунберг

Какие глобальные процессы спровоцировала пандемия коронавируса? Кто раскрутил эпидемию истерии и использует ее в своих целях? Для чего ломают традиционное образование и продвигают удаленное? Как транснациональные группы стремятся закрепить свой контроль при новой мировой системе? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал историк, социальный философ, обществовед, публицист и директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

Читайте начало интервью:

Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом

Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание

Андрей Фурсов: COVID﻿-19 — предлог для жесткого контроля

— Андрей Ильич, вы сказали, что коронавирусную эпидемию распиарили и использовали по полной программе для реализации целого ряда процессов, прежде всего немыслимого раньше усиления контроля над всеми людьми. А кто заказчик? — Власти всех стран, управляющие ими транснациональные корпорации или кто-то еще?

— Поскольку это произошло настолько быстро, правительства никогда бы не договорились о таких совместных действиях. И кроме того государство — это не единственный субъект современной мировой жизни. Конечно, это — транснациональные корпорации, закрытые наднациональные группы, которые разрабатывают некую стратегию.

При этом ни в коем случае не надо демонизировать эти группы и воспринимать их как злодеев, которые тащат какие-то зловещие планы. Это зло носит банальный характер. Люди просто решают свои проблемы.

Назрел переход мира в посткапиталистическое состояние

Что происходило последние два-три года? — Мировая экономика все больше и больше заходила в тупик. Все больше и больше шло разговоров о том, что капитализм больше не соответствует современному миру.

Об этом откровенно сказал доктор Шваб в Давосе, который организует этот самый Давосский форум уже много-много лет.

Проблема для мировой верхушки заключается в переводе капиталистической системы в посткапиталистическое состояние, но так, чтобы они не потеряли при этом власть и привилегии. Совершенно ясно, что посткапиталистический мир будет отличаться от капиталистического.

В центре капсистемы находится капитал. Это — системообразующий элемент. Капитал — это овеществленный труд, реализующий себя как самовозрастающая стоимость.

Поскольку решающим фактором сегодня становится то, что Маркс назвал духовными факторами производства, то есть — наука, образование, информационные потоки, и это становится важнее, чем овеществленный труд, то естественно, в посткапиталистическом обществе именно эти факторы должны быть взяты под контроль верхушкой.

Дебилизация образования

То есть — вместо контроля над чисто вещественными вещами им нужен контроль над образованием, над поведением людей, над наукой. И естественно, контроль над ресурсами, которых при нынешнем количестве населения, как нас убеждают, будет явно не хватать.

Перевод мировой системы в посткапиталистическое состояние требует, во-первых, разрушения старой системы образования, ее дебилизация. Реальное образование — только для очень небольшого процента населения. Я помню, наши высокопоставленные люди, которые отвечают за цифровизацию образованию в России, в интервью откровенно говорят, что прелесть дистанционного образования в том, что оно очень дешевое. И его можно сбросить в массы.

Но для тех, у кого есть деньги, естественно, останется персонализованное образование, где будут профессора, преподаватели, будет личностный контакт, но все это опять же — только для тех, кто почище-с. И дистанционная форма образования, повторю, это форма разрушения старого образования. То же самое происходит с наукой, причем не только у нас.

У нас разгром Академии наук произошел в такой вопиющей форме. Но реально во всем мире наука уходит из университетов в совершенно другие структуры. Происходит то, что уже было в конце XV века.

Нам говорят, что какой-то Оксфорд имеет историю 700-800 лет. Это — и правда, и неправда. Дело в том, что в конце XV века большинство известных европейских институтов, не то, чтобы совсем пришли в упадок, но они отошли на второй план.

Реальная наука ушла в королевские общества и сидела в этих королевских обществах аж до конца XVIII века. А потом уже на основе буржуазного индустриального общества начался подъем университетов в том виде, в каком мы их знаем.

Сейчас создается впечатление, что происходит аналогичный процесс. Реальная наука уходит из университетов. В университетах занимаются третьестепенными и второстепенными научными проблемами типа гендерных исследований. Какие-то очень конкретные штудии. Серьезные проблемы уходят за пределы университетов.

Вся власть — спецслужбам

Появилась еще одна очень интересная тенденция. Спецслужбы англосаксонского мира в кооперации с ведущими университетами англосаксонского мира начали готовить своих специалистов. В частности, они стали готовить историков-расследователей и историков-системщиков.

Это — одна линия. — Укрепление образования для очень ограниченных корпоративных групп.

Вторая линия. Есть такая организация "Пять глаз" — это разведывательная структура англосаксонского мира.

В последние годы туда были допущены Япония, Германия и Израиль. И они создали свой научно-исследовательский центр. Он комбинирует институциональные и сетевые черты, а руководит им известный английский историк Найл Фергюсон.

Идет очень интересный процесс в сфере образования, на Западе по крайней мере, не только ломка, но и создания новых структур. У нас прошел процесс ломки. Но пока я не вижу никакого изменения положительного. Идет только слом без создания чего-то нового.

Ковид обострил и ускорил процессы

Вся эта коронавирусная история обострила ситуацию и ускорила очень многие процессы. Выгодоприобретатели, безусловно, транснациональные корпорации.

Правительства, государства в ситуации, в которой мир оказался в условиях коронавирусной и психической вирусной эпидемии, демонстрируют неспособность справиться с задачами.

Поэтому на Западе уже несколько недель раздаются голоса, что нам нужна наднациональная структура, которая и будет заниматься всеми этими проблемами. Я думаю, что не позже конца этого года на Западе появится какое-нибудь довольно серьезное якобы стихийное движение, которое формально возглавит эта полусумасшедшая Тунберг или найдут еще какую-нибудь манипулируемую фигуру.

Это движение оттолкнется от коронавирусной эпидемии. Тунберг уже сказала, что она очень рада, что все так произошло, потому что Земля стала чище экологически. Остановились заводы. И ведь экологизм — это человеконенавистническая идеология.

Я думаю, что сейчас будет сделана попытка создать такую глобальную партию, которая будет размахивать этим жупелом (климатические изменения, эпидемия) и толкать мир в сторону наднациональных структур. Задача — заменить ООН значительно более эффективной структурой.

Так что здесь нас ждут серьезные сюрпризы. К этому нужно отнестись очень серьезно. Можно сколько угодно смеяться над Тунберг. Во французских газетах ее постоянно высмеивают, в основном за отсутствие чувства юмора. Естественно, откуда у нее юмор, если у нее — серьезное отклонение. Дело-то — не в Тунберг, а в тех дяденьках и тетеньках, которые за ней стоят.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев