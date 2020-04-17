Коронавирус приведет к новому миропорядку?

Миропорядок, который строился последние тридцать лет, стремится к перемене мест слагаемых. И нет уверенности, что сумма при этом не изменится.

Всё пошло не так, как ожидали политологи, конфликтологи, эксперты. Предсказывали войны, предрекали техногенные катастрофы, а раздавил всех коронавирус. Бактерия, молекула, точка.

Вирус пошёл расставлять одну за другой точки над i, над ё, в сложноподчинённых предложениях с цепью придаточных.

О возникновении нового полицентрического мирового порядка сообщил "Правде.Ру" вице-президент Российского совета по международным делам, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Глеб Ивашенцов.

Кому и чем помогла Всемирная организация здравоохранения?

Становится совершенно очевидным, что жить, как привык, после окончания пандемии мир не продолжит. Во всех странах отчётливо выявились националистические тенденции. И в каждой из европейских стран, и в Соединённых Штатах, и в Китае, Индии, Японии — везде националистические элементы очертились заметнее.

"Стремление к образованию наднациональных органов влияния, международных организаций повсеместно ослабло, — констатирует эксперт. — Трамп огласил намерение прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения".

Действительно, а что сделала Всемирная организация здравоохранения в условиях появления коронавируса?

Объявила пандемию. И всё.

Каждая страна справляется с пандемией сама.

ООН? Нет, не слышали

Что сделала Организация Объединённых Наций? Не собрала ни одного заседания Совета безопасности по поводу пандемии. Никаких экстренных мер, ни даже разговоров о совместных действиях и общих усилиях. Десятой доли тех мероприятий, ради организации которых ООН и возникла, не состоялось.

Миру осточертели осенние ассамблеи, где председателем выступает зонтик.

Если это крыша мира, мне не в кайф её фасон

Хочет мир того или нет, систему международных отношений ждёт пересмотр. Процесс начнётся с ревизии экономических отношений.

Китай как бездонная мастерская весь мир снабжал своей промышленной продукцией. Но его позиции подорвались, и есть опасения, что безвозвратно.

Да, СМИ объявляют, что Китай с пандемией справился. Но клиенты китайских лавочек поостерегутся заказывать в них что-либо. А если смертельный штамм пересидел дезинфекцию и теперь прилетит в мой дом в китайской посылке? Эта мысль укоренилась в мозгу среднестатистического европейца, американца, россиянина. Более крупных рынков сбыта у Китая нет.

Не меньший удар нанесён и по Евросоюзу. Посмотрите: Германия, Голландия ни в коей мере не хотят помогать Италии, Испании и кому-то ещё.

"Под Евросоюз подведена мина, и она взорвётся, — определяет Г. Ивашенцов. — Полицентрический мир и преимущество национальных целей над глобальными международными будет явным".

Война — не только страшно, но и дорого

Сконцентрировавшись на себе, продолжат ли государства конфликты? Пока прогнозировать трудно.

Любой конфликт связан с материальными затратами. Сейчас все страны понесли катастрофические финансовые потери. Отсутствие средств на разжигание войн приглушит столкновения.

Как приглушило вдруг тему мигрантов, которая звучала из любого европейского утюга.

"О мигрантах не говорит теперь ни Европа, ни Эрдоган, — обращает внимание Г. Ивашенцов. — Он боится, что эти самые мигранты побегут из Европы, задыхающейся коронавирусом, обратно в Турцию".

Европа разобщена. Мир видит, что роль Германии в ней укрепится. Тогда как здравоохранение Италии, Испании репутацию своих стран пошатнуло.

Что касается персоналий, то мир видит и то, что при всех ошибках и провалах, которые совершил Трамп в последнее время, коронавирус сыграет в его пользу. Штатам требуется сильная власть, а он являет себя представителем как раз такой власти. Американцы запомнили его слова о необходимости во что бы то ни стало сохранить производства.

"От безработицы мы потеряем гораздо больше, чем от коронавируса", — народ не подведёт президента, который это понимает.

Г. Ивашенцов оценочно характеризует американские пандемические будни:

"Клинтоноиды сделать шагов в производство не могут. Что предлагает конгресс США, пресловутая Нэнси Пелоси и прочая вьющаяся вокруг неё шушера? Их не видно. Там действует Трамп. Трамп всё время на телевидении, он предлагает варианты. Даже когда он ерунду говорит, все слушают его. А этих людей нет. Коронавирус и среди политических фигур организовал размежевание".

Ярчайший тому пример — британский премьер Борис Джонсон. Он три недели кричал, что страну закрывать не будет, никаких ограничений не введёт. Переболеют все — и будет англичанам счастье.

Позднее он был подключён к аппарату искусственного вентилирования лёгких. Доверие нации к такому способу достижения нирваны существенно пошатнулось.