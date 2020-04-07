Россия поддержит сирийскую оппозицию

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, военный эксперт, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков проанализировал в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" действия сирийской армии и российских ВКС по освобождению Идлиба от террористов, турецкую военную операцию на территории Сирии и сделал прогноз дальнейшего развития событий.

На пороге возрождения Османской империи

— Константин Валентинович, что происходит в Сирии? В конце февраля турецкая армия, которая поддержала террористические организации в Идлибе, предприняла попытку остановить наступление Сирийской арабской армии. Однако ничего не получилось. Почему Реджеп Эрдоган пошёл на эту операцию?

— Потеря Идлиба для Турции будет означать утрату её влияния на Ближнем Востоке. Присутствие Турции в Идлибе не только военное. Она держит там свои прокси-формирования, выполняющие роль посредников, промежуточного звена. Это так называемая умеренная оппозиция, а также радикальная оппозиция, которая, по сути, террористическая организация, находящаяся на содержании турецкого истеблишмента.

Разгром Идлиба будет означать, что Турция перестанет влиять на сирийское пространство и её присутствие в нём станет формальным. Вот первопричина, по которой Эрдоган принял решение начать войну в этом регионе.

Я хочу напомнить, что идеологическая позиция Эрдогана, во имя которой он президентствует, — это возрождение Османской империи, неоосманизм. Эрдоган вознамерился присоединить если не всю Сирию, то хотя бы часть.

— Американское влияние здесь какое-то было или это личное решение президента Турции?

— Это замысел президента Эрдогана. Однако без Соединённых Штатов не обошлось. Они заинтересованы в обострении российско-турецких отношений.

Турецкий мир без аннексий и контрибуций

— В 38-39-м годах Турция аннексировала часть территорий Сирии — Александреттский санджак, и Лига Наций тогда поддержала эту аннексию.

— Ну не поддержала, а согласилась с ней.

— Сейчас планы аннексировать Идлиб у Эрдогана есть?

— Были. Безусловно. Теперь нет.

— Почему вы считаете, что их нет?

— По той простой причине, что на личной встрече Эрдогана с нашим президентом Путиным турецкий лидер согласился на российские условия. Более того, Эрдоган согласился, что Идлиб будет зачищен от радикальных боевиков силами Турции при взаимодействии с Россией и Сирией, а умеренные боевики будут интегрированы в сирийское политическое пространство.

Всё потому, что турецкое наступление на сирийском направлении захлебнулось, перспектив для урегулирования проблемы в Идлибской зоне не осталось. Это — первая причина. А вторая заключалась в нежелании Турции вступать в военный конфликт с Россией.

Третьей причиной стал отказ НАТО поддерживать Турцию даже политически.

Четвёртая крылась в том, что Соединённые Штаты Америки, на словах поддержав Турцию и даже отправив туда военную группу, не обещали никакой военной помощи и не собирались её оказывать. Таким образом Турция оказалась в изоляции.

Оказавшись в изоляции, она ощутила угрозу военного столкновения с Ливией, совершенно неприемлемого. Нельзя забывать такой момент: треть территории Сирии сегодня контролируют курдские формирования, которые находятся под американским влиянием.

Курдский вопрос

Никуда не делась Рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией только в Турции. В других странах, включая Россию, она таковой не признана. Если бы Турция решилась на войну с Россией, на войну с Сирией, полномасштабную войну, то Рабочая партия Курдистана очень легко могла быть признана и Россией, и Ираном, и Италией, и рядом других стран. Её назвали бы демократической оппозицией тоталитарного режима Эрдогана, и она получила бы помощь, в том числе военную.

Арсенал современного оружия привлёк бы в её ряды и турецкое население. Турция получила бы у себя в тылу второй фронт, но уже хорошо оснащённый вооружением и военной техникой.

Хочу напомнить, что несколько лет назад, когда под Восточной Анатолией вспыхнуло восстание курдов, то для его подавления турецким властям пришлось вводить туда войска корпусного масштаба. А получи курды современное оружие, спокойно бы такое провластное нападение отбили бы, и Турция получила бы у себя в тылу второй фронт.

— Курды помешали осуществлению планов Эрдогана в Идлибе?

— Курды сегодня контролируют в Сирии треть территории. Рабочая партия Курдистана, так называемые сирийские курды, могла бы, сконцентрировавшись, устроить в Турции гражданскую войну в восточных районах. Такую войну, с которой турецкой армии не справиться.

Вспомним, как несколько лет назад близ Диярбакыра курдское восстание охватило почти весь восток страны. Для его подавления пришлось вводить полевой корпус, поддержанный боевой авиацией.

Турция восстание погасила: курды не имели мощного вооружения. И поняла: допускать, чтобы оно оказалось в руках курдов, нельзя. Эрдоган осознаёт, что война с Россией и Сирией, и в Сирии тоже, для Турции бесперспективна и чревата тяжелейшими последствиями для её целостности. Допусти Турция такую войну, она может исчезнуть как целостное государство.

— То есть у нас контакты с курдами есть?

— И они никогда не пропадали. Мы взаимодействуем со всеми субъектами сирийской оппозиции, в том числе с американцами. И естественно, мы их поддержим.

Беседовала Любовь Степушова