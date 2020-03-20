В ответ на идею поляков провести референдум в Калининградской области, надо ответить идеей провести референдум в польских Сувалках, где население" устало от польского тоталитаризма", — считает эксперт Владимир Оленченко.
Польская газета Wyborcza опубликовала провокационную статью под названием ""Коронавирус отсекает Калининградскую область", в которой сетует на то, что жители Калининградской области из-за закрытия границ по причине пандемии коронавируса потеряли возможность делать покупки в польских супермаркетах.
Это вызвало у автора статьи "беспокойство о судьбе региона".
Читатели пошли дальше и усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность присоединить Калининградскую область.
"Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — пишет в комментарии один из читателей. Другой предложил провести референдум в Калининграде в том случае, если жители региона захотят войти в состав Польши. Он задался вопросом, как поступил бы президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских "зеленых человечков".
Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, "с этой тухлой идеей они (поляки) носятся давно".
По словам эксперта, если говорить о референдуме, то данный тезис носит искусственный характер, потому что:
Эксперт продолжил, что эта идея не новаторская, она лет 10-15 назад была популярна в Литве, и там до сих пор в средствах массовой информации используют слово "Кенигсберг", а не Калининград.
"Это желание выдать желаемое за действительное и вряд ли оно родилось у самих поляков", — отметил Владимир Оленченко.
"Просматривается подтекст американских партнеров, так, например, около года назад исследовательский центр Rand Corporation, близкий к американским властям, опубликовал сценарий того, как американцы и поляки смогут захватить Калининградскую область, что смогут это сделать очень быстро и так далее, и тому подобное", — сказал эксперт.
Владимир Оленченко уверен, что эту историю "можно обратить во вред самим полякам".
Для начала он привел пример из истории взаимоотношений Китая и России.
"В Китае есть историческая область, которая называется Внутренняя Монголия. И есть страна — Монголия. И Мао Цзэдун обратился к Сталину и говорит: "Давайте соединим обе Монголии". Он имел в виду бенефициаром, конечно, Китай. На что Сталин хитро улыбнулся и сказал: "А вам не жалко вашу внутреннюю Монголию, что она уйдет от вас?", — сказал политолог.
"В нашей ситуации, не получится ли так, что мы присоединим Польшу к Калининградской области", - отметил он.
Тем более, добавил эксперт, есть такой район в Польше — Сувалки (коридор между Калининградом и Белоруссией, шириной 80 км), который мало заселен, и там достаточно долгое время чувствовалось и российское, и белорусское влияние.
"Поэтому если отвечать взаимностью полякам, то можно было бы предложить провести референдум в Сувалках, не хотят ли они присоединиться к Калининградской области, не хотят ли они зажить по-другому, не хотят ли они освободиться от польского тоталитаризма и чувствовать себя свободными в России", — резюмировал Владимир Оленченко.
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