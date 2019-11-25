Лукашенко: "Калининград - это наша область"

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия считает Калининградскую область "своей".

По его словам, это связано с тем, что Белоруссия еще со времен СССР несет за нее ответственность.

Лукашенко отметил, что и Борису Николаевичу Ельцину, и нынешнему российскому президенту он часто говорил, что "Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем".

На это Владимир Путин ответил, что он не против.

Еще когда был СССР, были разговоры о присоединении Калининградской области к Белоруссии. Лукашенко отметил, что, возможно, и хорошо, что этого не произошло, например, Крым присоединили к Украине — оказалось, неправильно сделали.

Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия всегда была очень близкой к жителям Калининградской области. Ранее между ними не было ненадежных партнеров, входящих в НАТО, но тот же подход и чувство ответственности остались до сих пор.