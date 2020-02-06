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Автор Любовь Степушова

А нас за что? США ввели санкции против Болгарии

Мир » Европа » Евросоюз

Каково это быть преданным вассалом США и попасть под их санкции. В Болгарии переваривают неожиданную "зраду" — "измяну".

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Первый пошел

Посол США в Болгарии Херро Мустафа объявила в понедельник, что в отношении некоего болгарского чиновника готовятся санкции. Это впервые в истории наших отношений, подчеркнула она, но он замешан в коррупции.

Следующие сутки в Болгарии развернулась игра "угадай-ка", аналитики, комментаторы, пользователи соцсетей соревновались в версиях, кого же объявят американцы этим коррупционером.

Некоторые недоумевали, разве могут США осуществлять акт правосудия в отношении их страны — суверенного государства. Высказывались мнения, что хороший кандидат на "коррупционера" — премьер Бойко Борисов, который любое желание Вашингтона выполняет, но вот своим участием в "Турецком потоке" — не угодил. Да и ведь США наложили на строителей газопровода санкции, вспоминали другие.

Помпео все объяснил болгарам в "Твиттере"

"Измяна" пришла, действительно, по делу, связанному с Россией. Майк Помпео в "Твиттере" (!) объяснил болгарам в среду, что наказанию подвергнут судья Андон Миталов, тот самый, который освободил по залог из-под стражи лидера движения "Русофилы" Николая Малинова, чтобы он съездил в Москву на форум соотечественников, на котором Владимир Путин вручил ему орден "Дружбы". При этом Малинов обвинялся в шпионаже в пользу России.

"Сегодня я публично объявляю имя судьи специализированного уголовного суда Андона Миталова за его причастность к серьезной коррупции. Как чиновник Миталов участвовал в коррупционных действиях, которые подрывают верховенство закона и могут серьезно поставить под угрозу независимость демократических институтов в Болгарии ", — написал Помпео.

Он пояснил, что судье и его семье запрещен въезд в США и арестовано имущество, если имеется.

За этими словами стоит обвинение во взятке, которую судья якобы получил за освобождение Малинова, поясняет газета blitz. bg При этом, конечно, никаких доказательств американцы не предоставили, по крайней мере Генпрокуратура Болгарии не в курсе, руководство страны — тоже.

Известно, что генеральный прокурор Сотир Цацаров попросил инспекцию Высшего судебного совета проверить работу судьи Андона Миталова, выдавшего разрешение, и назначить ему наказание, если будет установлено, что он нарушил закон. Сайт novini.bg сообщает, что инспекция  не нашла никаких нарушений в работе судьи Андона Миталова. Однако она напомнила, что не имела полномочий выносить решения по существу правильности судебных актов.

Малинов: Болгарию США унизили

Сам Малинов в своем интервью болгарскому телевидению (БТВ) сказал,  что не знаком с судьей, а американцы своими действиями унижают Болгарию.

"Я не знаю этого судью — так организована процедура…, я никогда не встречался с ним. Американцы вершат правосудие, не дожидаясь решения болгарского суда, что абсолютно неприемлемо. Из их слов, нигде не ясно, что он наказан из-за моего дела. Выдвигаются обвинения, не предоставляя никаких доказательств. Кроме того, нет никаких доказательств моего шпионажа в пользу России", — сказал Малинов.

"Болгарский суд решит, виновен ли я. Это решение не может принять ни прокуратура, ни США, ни Майк Помпео. Я был в России два месяца назад и вернулся. Я болгарский патриот и хочу работать в Болгарии. Решение США по судье Миталову — это унижение и удар по Болгарии. Вашингтон не может вмешиваться в наши внутренние дела. Америка не может осуждать болгарского судью до того, как это сделает болгарский суд", — добавил он.

Это политический сигнал Болгарии

Сопредседатель Демократической Болгарии Христо Иванов, комментируя инцидент, заявил, что это гораздо больше политический сигнал, чем санкции.

Политический сигнал состоит в том, что "болгарскому правительству очень четко приказано остаться в евроатлантическом регионе", сказал Иванов в передаче "Лицо к лицу" по БТВ.

"Для меня это чрезвычайно печальный момент, потому что я бы хотел, чтобы Болгария не была превращена в банановую республику, чтобы иностранные правительства выявляли у нас судьей, занимающихся коррупцией. По словам Иванова, очень важно укреплять наши институты и восстанавливать в них доверие".

"Он сукин сын, но наш сукин сын"

Со своей стороны депутат Болгарской социалистической партии (БСП) Александр Симов в утреннем блоке телеканала "Нова" заметил, что "этим делом заниматься нам, а не США".

"Мы надеялись, что кто-то придет и решит болгарские проблемы через 3-4 года. Мы не можем ожидать, что кто-то еще будет бороться с коррупцией. В течение двух дней мы думали, что они скажут имена, о которых говорит каждый болгар, но никто не осмеливается раскрывать их ", — сказал он.

"По судье Миталову нам еще предстоит выяснить основания для судебного преследования", — сообщил Симов. 

Карьера Миталова началась в 1991 году в качестве военного следователя. Он покинул судебную систему в 1999 году, позже вернулся туда. Ранее министр обороны Красимир Каракачанов заявил, что не знает причин для санкций США. Он также не стал комментировать решение судьи Миталова по Малинову.

По словам посла Херро Мустафы, имя Миталова — первое из объявленных, будут  и другие. В этой связи вспоминаются слова предписываемые Франклину Рузвельту в отношении никарагуанского диктатора Сомосы: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Так что болгарам, если они будут четко следовать в евроатлантическом фарватере, можно особенно не беспокоиться. 

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Темы болгария русофилы андон миталов николай малинов
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