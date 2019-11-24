"Новичок-2": Спецслужбы РФ обвиняют в отравлении болгарского бизнесмена

Bellingcat и Der Spiegel опубликовали результаты собственного расследования отравления болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году. Тогда помимо предпринимателя был отравлен его сын, а также директор его компании. По информации Der Spiegel и Bellingcat незадолго до происшествия страну посещали сразу восемь сотрудников Главного управления Генштаба России.

Расследователи обратили внимание на загранпаспорта, которые российские офицеры якобы использовали для въезда в Болгарию. По их мнению, паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, поэтому могут практически совпадать. Авторы расследования сравнили фотографии, которые были поданы якобы "офицерами ГРУ" на визу, с "российскими базами данных".

Были опубликованы восемь имён людей, которые, по информации Bellingcat и Der Spiegel, связаны с российскими спецслужбами, а также в разные периоды находились в Болгарии. Это Данила Степанов (Данил Капралов), Владимир Попов (Владимир Моисеев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), и Денис Сергеев (Сергей Федотов).

Емельян Гебрев, занимавшийся торговлей оружием в крупных масштабах, был отравлен в 2015 году и впал в кому на месяц. Медицинское заключение показало, что причиной его отравления стал нервно-паралитический газ "Новичок".