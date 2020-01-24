Мнение: "Шпионский скандал" в Болгарии - чистый перфоманс

Скандал с, якобы, российскими шпионами-дипломатами в Болгарии, о намерении выслать которых сегодня сообщал МИД Софии - это просто перфоманс.

Цель его - создать резонанс. Такое мнение "источника в Москве" озвучило ТАСС.

"Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса, - цитирует агентство слова своего анонимного собеседника. - Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо".

Напомним, что сегодня на сайте болгарской прокуратуры было размещено сообщение о начатых в отношении "двоих сотрудников дипмиссии России досудебных расследованиях по делу о шпионаже".

Подробнее об этом читайте в материале на сайте.