Реджеп Эрдоган поставил Владимиру Путину ультиматум: наступление на Идлиб сирийской армии Россия останавливает или Турция предпримет "собственные меры". На что он может пойти и пойдет ли?
Сирийская армия в среду взяла ключевой город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб в наступлении на одноименную столицу — последнюю цитадель терроризма в стране.
"Наши вооруженные силы продолжали операции в южных районах Идлиба с целью положить конец преступлениям, совершенным террористическими группами", — заявил представитель сирийской армии, бригадный генерал Али Майхуб.
Он перечислил более десятка захваченных деревень и городов, в том числе Мааррат-эн-Нууман.
Согласно государственным СМИ, наступление на Мааррат-эн-Нууман осуществлялось одновременно с зачисткой территорий к западу от города Алеппо. Мааррат, находящийся в руках боевиков с 2012 года, занимает стратегическое положение на шоссе М5, связывающее Дамаск с Алеппо.
Со взятием города правительственные войска близки к тому, чтобы полностью взять под контроль важнейшую магистраль, проходящую с севера на юг - осталось взять лишь город Саракеб.
Однако президент Турции Реджеп Эрдоган в среду поставил ультиматум Владимиру Путину: повлияйте на Дамаск, чтобы он остановил наступление, которое, по его мнению, является нарушением соглашения, заключенного в прошлом году между Турцией и Россией с целью поддержания мира в провинции, или Анкара пойдет своим путем.
"Россия говорит нам, что они борются с терроризмом. Кто эти террористы? Люди, борющиеся за защиту своей земли?" — задался вопросом турецкий президент.
"До сих пор мы ждали, однако с этого момента мы будем предпринимать собственные действия. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает необходимое предупреждение режиму", — заявил Эрдоган.
Во вторник Анкара перебросила в Идлиб конвой для усиления военного присутствия в Сирии. По условиям соглашения с Москвой, у Турции есть 12 постов для слежения за зоной деэскалации, но стычки между боевиками и сирийскими правительственными войсками происходят постоянно.
Террористические группы, засевшие в Идлибе, были согнаны туда со всей освобожденной территории Сирии и связаны в основном с "Аль-Каидой"*. Многие являются турецкими прокси. Как известно, Стамбул так и не признал легитимность правительства Башара Асада и считает, что идлибские "повстанцы" противостоят его "кровавому режиму".
"Турция отчаянно нуждается в России в сирийском вопросе, проблема Идлиба не может быть разрешена без сотрудничества с Россией. Но эти отношения не равны. Существует значительный дисбаланс, и чем дольше это продолжается, тем больше вопросов возникает по поводу того, с чем в итоге останется Турция", — сказал "Голосу Америки" Мехмет Огутчу, турецкий аналитик из London Energy Club.
Как сказал "Правде.Ру" директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков, сирийские власти отвечают на происходящие в ежедневном режиме атаки террористов — сотен боевиков, которые нарушают договоренности в рамках астанинского формата об установлении режима примирения, зоны разоружения и так далее.
По словам эксперта, эти договоренности не выполняются по вине Турции, которая брала на себя основную ответственность за примирение в Идлибе.
Что понимает Эрдоган под "собственными мерами" — эксперт затруднился сказать, но если это прямое военное вмешательство, то хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть, это покажет, есть ли у Турции реальные связи с разными группировками на территории Идлиба или нет.
"Эрдогану пора прекращать пенять на Россию и на сирийское правительство, которое имеет полное право бороться с терроризмом на своей территории, а задуматься о выполнении своей части астанинских договоренностей", — сделал вывод Дмитрий Егорченков.
Аналитик из Global Source Partners Атилла Йесилада в свою очередь заявил "Голосу Америки", что если бы не российская военная авиация и ПРО, Турция легко избавилась бы от сил Асада.
"У сирийских войск нет запаса прочности или сил для противостояния хорошо вооруженной и обученной [турецкой] армии, поддерживаемой вооруженными формированиями в Сирии", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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