Эрдоган поставил Путину ультиматум

Реджеп Эрдоган поставил Владимиру Путину ультиматум: наступление на Идлиб сирийской армии Россия останавливает или Турция предпримет "собственные меры". На что он может пойти и пойдет ли?



Провинция Идлиб: Нанесение удара по скоплению боевиков

Сирийская армия близка к освобождению Идлиба

Сирийская армия в среду взяла ключевой город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб в наступлении на одноименную столицу — последнюю цитадель терроризма в стране.

"Наши вооруженные силы продолжали операции в южных районах Идлиба с целью положить конец преступлениям, совершенным террористическими группами", — заявил представитель сирийской армии, бригадный генерал Али Майхуб.

Он перечислил более десятка захваченных деревень и городов, в том числе Мааррат-эн-Нууман.

Согласно государственным СМИ, наступление на Мааррат-эн-Нууман осуществлялось одновременно с зачисткой территорий к западу от города Алеппо. Мааррат, находящийся в руках боевиков с 2012 года, занимает стратегическое положение на шоссе М5, связывающее Дамаск с Алеппо.

Со взятием города правительственные войска близки к тому, чтобы полностью взять под контроль важнейшую магистраль, проходящую с севера на юг - осталось взять лишь город Саракеб.

Ультиматум Путину от Эрдогана

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган в среду поставил ультиматум Владимиру Путину: повлияйте на Дамаск, чтобы он остановил наступление, которое, по его мнению, является нарушением соглашения, заключенного в прошлом году между Турцией и Россией с целью поддержания мира в провинции, или Анкара пойдет своим путем.

"Россия говорит нам, что они борются с терроризмом. Кто эти террористы? Люди, борющиеся за защиту своей земли?" — задался вопросом турецкий президент. "До сих пор мы ждали, однако с этого момента мы будем предпринимать собственные действия. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает необходимое предупреждение режиму", — заявил Эрдоган.

Идлиб Турция теряет

Во вторник Анкара перебросила в Идлиб конвой для усиления военного присутствия в Сирии. По условиям соглашения с Москвой, у Турции есть 12 постов для слежения за зоной деэскалации, но стычки между боевиками и сирийскими правительственными войсками происходят постоянно.

Террористические группы, засевшие в Идлибе, были согнаны туда со всей освобожденной территории Сирии и связаны в основном с "Аль-Каидой"*. Многие являются турецкими прокси. Как известно, Стамбул так и не признал легитимность правительства Башара Асада и считает, что идлибские "повстанцы" противостоят его "кровавому режиму".

"Турция отчаянно нуждается в России в сирийском вопросе, проблема Идлиба не может быть разрешена без сотрудничества с Россией. Но эти отношения не равны. Существует значительный дисбаланс, и чем дольше это продолжается, тем больше вопросов возникает по поводу того, с чем в итоге останется Турция", — сказал "Голосу Америки" Мехмет Огутчу, турецкий аналитик из London Energy Club.

Эрдоган должен пенять на себя

Как сказал "Правде.Ру" директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков, сирийские власти отвечают на происходящие в ежедневном режиме атаки террористов — сотен боевиков, которые нарушают договоренности в рамках астанинского формата об установлении режима примирения, зоны разоружения и так далее.

По словам эксперта, эти договоренности не выполняются по вине Турции, которая брала на себя основную ответственность за примирение в Идлибе.

Что понимает Эрдоган под "собственными мерами" — эксперт затруднился сказать, но если это прямое военное вмешательство, то хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть, это покажет, есть ли у Турции реальные связи с разными группировками на территории Идлиба или нет.

"Эрдогану пора прекращать пенять на Россию и на сирийское правительство, которое имеет полное право бороться с терроризмом на своей территории, а задуматься о выполнении своей части астанинских договоренностей", — сделал вывод Дмитрий Егорченков.

Аналитик из Global Source Partners Атилла Йесилада в свою очередь заявил "Голосу Америки", что если бы не российская военная авиация и ПРО, Турция легко избавилась бы от сил Асада.

"У сирийских войск нет запаса прочности или сил для противостояния хорошо вооруженной и обученной [турецкой] армии, поддерживаемой вооруженными формированиями в Сирии", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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