Россия, Иран и Турция обеспокоены присутствием боевиков в Идлибе

В совместном заявлении, опубликованном по итогам 14-го раунда Астанинских переговоров в столице Казахстана Нур-Султане, участники встречи подтвердили свою приверженность восстановлению спокойствия в Идлибе.

Три посредника Астанинского мирного процесса по Сирии: Россия, Турция и Иран выразили обеспокоенность присутствием террористических группировок в Идлибе, подчеркнув необходимость восстановления мира в северо-западной сирийской провинции, которая является последним главным оплотом боевиков в арабском государстве.

Идлиб остается в руках боевиков

Идлиб остается единственным крупным районом в руках боевиков после того, как сирийским военным при поддержке Ирана и России удалось отменить завоевания боевиков по всей стране и вернуть почти всю сирийскую землю под контроль правительства.

Представители России, Турции и Ирана отметили, что сирийский конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного взаимодействия без иностранного вмешательства и навязанных извне сроков.