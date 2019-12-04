У сирийских террористов появились современные немецкие танки

Боевики из исламистской группировки "Джель-аль-Ислам"* воюющие на территории Сирии, получили современные танки "Leopard 2" немецкого производства.

Об этом сообщает издание "РГ:Русское оружие", ссылаясь на Twitter, где были опубликованы снимки, на которых джихадисты запечатлены рядом с немецкими боевыми машинами.

Как именно боевикам удалось заполучить немецкие танки, неизвестно, однако есть информация, что на данный момент в распоряжении "Джейш аль-Ислам"* имеются как минимум два "Leopard 2", которые были замечены в сирийской провинции Идлиб.

Предположительно, в дальнейшем группировка может использовать полученные танки как против сирийских правительственных войск, так и против российских военных, действующих в регионе.

"Leopard 2" — основной боевой танк, разработанный Германией. Его вес составляет от 50 до 63 тонн, машина вооружена 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. В настоящее время в Турции на вооружении находится более 300 таких танков модели 2A4.

"Джель-аль-Ислам"*- террористическая группировка, запрещенная в России.