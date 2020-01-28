Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР

Российское гражданство жителей ЛДНР является полноценным, но ставит ряд проблем перед Луганском и Донецком, считают специалисты.



Кто они - миллионы новых граждан России из Донбасса?

Российское гражданство привлекательно для дончан

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова сообщила "Известиям", что российское гражданство в прошлом году получили 227 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР — ЛДНР).

Она подчеркнула, что российское гражданство "в конечном счете позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России", а всем другим — получить определенные социальные льготы, оформить заграничные паспорта. Казакова отметила, что количество жителей Донбасса, желающих получить российское гражданство, увеличивается — до 1-1,5 тыс. заявлений в день.

По ее словам, "уже сегодня соцподдержка (по переезду соотечественников в регионы РФ) составляет 240 тысяч рублей на одного человека".

"Мы предполагаем, что изменим данную помощь, и она будет зависеть от МРОТ (минимального размера оплаты труда — ИФ) и индексироваться с учетом индексации МРОТ. Она будет кратна в зависимости от субъекта. В дальнейшем мы предполагаем, что введем отдельные льготы, которые связаны с получением или приобретением жилья. Этот вопрос мы тоже прорабатываем с заинтересованными федеральными органами", — добавила Казакова.

Дончане становятся полноправными гражданами России

Как сказал "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, всего российский паспорт в 2019 году, согласно статистике ФНС РФ, получили 500 тысяч выходцев из Украины, 227 тысяч из них — это жители ЛДНР.

По ее мнению, если учесть, что паспорта жители Донбасса начали получать в конце мая — начале июня, то 227 тысяч чуть более чем за полгода — это, в принципе, "неплохой показатель". Он кажется ей хорошим с учетом того, что в 2018 году получили российское гражданство всего 83 тысячи граждан Украины, включая

жителей Донбасса,

беженцев с Донбасса

политэмигрантов из Украины,

и просто тех, кто приехал сюда на постоянное жительство, к родственникам и так далее.

"Эти паспорта абсолютно полноценные российские документы, получая которые житель Донбасса получает все права, но и все обязанности российского гражданина", — сказала Лариса Шеслер.

С политиком согласен первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, который сказал для "Правды.Ру", что жители Донбасса становятся полноценными гражданами России, в том числе приобретают политические права избираться, быть избранными в органы власти Российской Федерации, участвовать в референдумах и так далее.

Противоречит ли паспортизация ЛДНР минским соглашениям

Лариса Шеслер считает, что паспортизация ЛДНР не противоречит Минским соглашениям, которые, так как " люди приобретают определенную защиту против всевозможных действий со стороны Киева".

"Дончане они стали жертвами военной агрессии Украины: бомбежек, обстрелов. Все эти обстоятельства, конечно, повлекли за собой решение России предоставить таким людям гражданство по упрощенной схеме. Каждое государство имеет право предоставлять гражданство по своим критериям, и никто не имеет право оспаривать право государства предоставлять гражданство", — отметила Лариса Шеслер.

По ее словам, Донбасс не удастся "запихнуть" обратно на Украину в связи с возможным изменением российской политики по Украине.

"Наши враги нас не подведут. Даже если бы в России было такое стремление, это было бы невозможно сделать, поскольку позиция украинского государства по отношению к русским откровенно антироссийская, откровенно русофобская, откровенно дискриминационная, например, закон об образовании закрывает возможность для русских Украины получить образование на родном языке" — отметила общественный деятель.

В Москве понимают, продолжила политик, что возвращение Донбасса в Украину невозможно без политических репрессий, колоссальных дискриминационных мер, подавления любого оппозиционного мнения на территории Донбасса.

"И, соответственно, у России не будет такой возможности просто так тихой сапой или какими-то дипломатическими мерами закрыть эти обстоятельства. Именно поэтому, я думаю, смена политики в отношении Донбасса со стороны России невозможна, независимо оттого, кто ей занимается", — сказала Лариса Шеслер.

Михаил Емельянов также полагает, что-то паспортизация ЛДНР не противоречит Минским соглашениям, так как там не сказано о том, что жители Донбасса, которые чувствуют свою причастность к России, не могут быть гражданами России.

"Тем более что никто не отменял двойное гражданство", — сказал депутат.

Донбасс пустеет- это проблема

По словам депутата, нужно активнее помогать Донбассу, активнее развивать его, потому что пока люди получают гражданство и уезжают жить в Россию.

"Донбасс пустеет — вот это плохо. Надо создавать условия, чтобы граждане России, живущие в Донбассе, продолжали так же жить в Донбассе, иметь достойную работу, зарплату, пенсию и так далее, и тогда будет определенный баланс интересов между Донбассом и России, баланс интересов в пользу тех людей, которые сейчас живут в Донбассе и становятся гражданами России", — резюмировал Михаил Емельянов.

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