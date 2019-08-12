Россия будет противодействовать непризнанию паспортов ее граждан

Намерения Евросоюза не признавать российские паспорта жителей ЛДНР, получивших российское гражданство по упрощенной форме, противоречат уставу ООН, полагает юрист-международник Валерий Ванин.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Европейской комиссии (ЕК) там идет работа над рекомендациями по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, в упрощенном порядке выданных жителям Донбасса.

"Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, а также по тому, как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине", — приводит издание слова представителя пресс-службы ЕК.

При этом в пресс-службе Еврокомиссии подчеркнули, что итоговое решение по этому вопросу остается за странами-членами ЕС, отмечается в статье.

Как сказал "Правде.Ру" юрист-международник в Адвокатской палате Валерий Ванин, в его практике "это первый случай, когда предполагается такая дискриминация гражданина иностранного государства".

По его словам, "принимающая страна может запросить у консульских служб того государства, чей паспорт предъявляется, действительно ли этот человек, который предъявляет паспорт, является гражданином этой страны". Это максимум что может сделать страна, которая ставит под сомнение легальность человека как гражданина — проверить не подделан ли паспорт, отметил юрист.

По мнению Валерия Ванина, право выдавать паспорта, то есть признавать любого человека гражданином страны, а так же лишать его гражданства — это суверенное право Российской Федерации. Другое государство "не имеет ни морального, ни юридического права подвергать сомнению это суверенное решение".

"Никогда мы не слышали ни от одного международного суда о том, что кто-то разбирался, почему такое-то государство лишило гражданства или выдало гражданство. Такие поползновения по своей сути противоречат основополагающим принципам международного сотрудничества. В частности, если говорить юридически, то уставу Организации Объединенных Наций", — подчеркнул Валерий Ванин.

Первое, чем можно противодействовать этим намерениям — "это проводить разъяснительную работу в медийном пространстве, прежде всего, в российском, потому что западные дипломаты, которые наполовину — сотрудники спецслужб, очень внимательно собирают информацию и докладывают напрямую на самый верх". "И когда мы доводим до них аргументированную точку зрения о правовой несостоятельности, это тоже может помешать принятию дискриминационных мер в отношении граждан нашего государства", — отметил юрист.

По его словам ущемленным гражданам лично можно подавать иски в ЕСПЧ, потому что Европейский суд "он не по правам граждан, а по правам человека". То есть, человек даже без гражданства имеет право обжаловать действия, нарушающие его права.

"Безусловно, это одна из инстанций, куда возможно обращение", — резюмировал Валерий Ванин.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля Путин подписал документ, который расширил действие указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Канада, Эстония, Латвия и Литва заявили, что не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года.

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