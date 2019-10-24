Эксперт: план "Б" Киева по Донбассу - из разряда "расстрелять всех, кто не вышел"

Почему бы в Киеве сразу не предложить установить вышки с пулеметами, чтобы расстреливать тех, кто не успеет за 60 дней выйти из ЛДНР по плану "Б", считает советник президента РФ Богдан Безпалько.

В связи с несостоявшимся "нормандским форматом", на Украине все чаще говорят о плане "Б" Владимира Зеленского в отношении Донбасса. Так телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в кругах, близких к президенту Украины, сообщает, что если "формула Зеленского" не ляжет в основу новой дорожной карты Минских соглашений, то Киев перейдет к запасному варианту. Он, в частности, предусматривает, что мирным жителям, проживающим в ЛНР и ДНР "предоставят 60 суток на выезд на Украину".

По истечении этого срока все пункты пропуска будут закрыты, а периметр вокруг временно оккупированных территорий обнесут валом с фортификационными сооружениями. Украина же перестанет принимать участие в "нормандском формате" до внесения в повестку вопроса о Крыме.

"Формула Зеленского" была озвучена министром иностранных дел Вадимом Пристайко: "Мы не говорим о принудительной федерализации Украины и об изменении Конституции. Мы проведем некоторые реформы в рамках децентрализации, как это прописано в Минских соглашениях. Мы проведем выборы, но на основе украинских законов, стандартов ОБСЕ и когда ситуация в сфере безопасности позволит это".

Он же раскрыл подробности плана "Б", когда заявил о "кипрском сценарии" для Донбасса —это когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, "находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое большинство нашего народа выбрало для себя".

При этом Киев намерен "забрать треть бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, перевести это на мобилизацию армии и пытаться защитить себя без мирного процесса". О том, что Донбасс в случае выполнения плана "Б" будет отгорожен "валом" говорил и сам Зеленский на своем пресс-марафоне.

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, план "Б" Зеленского — просто "фантастический". "Более миллиона человек должны бросить все свои дома, имущество недвижимое, движимое, родных, кладбище, вообще все и просто уехать в никуда, потому что их угрожают обнести колючей проволокой?"

Украина, по словам советника Владимира Путина, в качестве тактики использует выдвижение заведомо неприемлемых условий для реализации Минских соглашений. "Если Украина реально пойдет на эти шаги, это будет означать выход Украины из Минских соглашений и отказ от "формулы Штанмайера". Тогда пусть Украина официально выходит из этих документов, и она будет нести всю полноту ответственности за такие шаги, отметил эксперт.

По мнению Богдана Безпалько, все усилия со стороны России не приводят к главному результату — к прекращению огня, поэтому люди продолжают гибнуть. Скорее всего, эта ситуация сохранится на будущий период, сказал он.

По словам Богдана Безпалько, возможно, в будущем Россия пойдет на "резкие шаги": признает республики Донбасса, заключит с ними ряд двухсторонних соглашений. Возможно, паспортизация в ЛДНР выйдет на уровень 100%, будет облегчен режим пересечения границы между республиками и Россией, "может быть, она вообще будет носить чисто формальный характер". Может быть, в одностороннем порядке, тогда будет введен миротворческий контингент, например, российский, как это было осуществлено на территории Приднестровья.

"Здесь может быть масса вариантов, но они, на мой взгляд, гораздо более реалистичны чем-то, что предлагает Зеленский — обнести ЛДНР фортификационными сооружениями. Он бы еще тогда сразу предложил установить вышки с пулеметами, чтобы просто расстреливать тех, кто не успеет за эти 60 дней выйти. Или затопить эти территории или использовать против людей химическое оружие — хлор, например, аммиак. Это все из этого же разряда", — резюмировал советник Путина.

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