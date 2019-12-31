Уругвай ввел ЧП в стране из-за всплеска насилия против женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес заявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране из-за увеличивающегося насилия против женщин.

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на секретаря по связям с общественностью президента.

Среди конкретных чрезвычайных мер намечается проведение встречи между президентом и главами Верховного Суда и Генеральной прокуратуры "с целью укрепления координации, необходимой для обеспечения большей эффективности процесса доступа к правосудию женщин, девочек, детей и подростков для их защиты".

Кроме того, намечено закупить электронные браслеты слежения за потенциальными преступниками, что "увеличит инвентарь до 1200 браслетов по всей стране при одновременном усилении группы мониторинга". В стране также будут предложены виртуальные курсы по "предотвращению сексуальных надругательств над детьми".

По данным МВД страны, в январе-октябре в Уругвае каждые 13 минут сообщалось о случаях насилия в семье, всего было подано более 30 тысяч жалоб. Из 100% жалоб на бытовое насилие 48,8% касались психологического насилия, 45,9% — физического, 2,9% — сексуального, 2,4% — экономического или экономического и 0,3% — насилия по признаку пола или сексуальной ориентации. Таким образом, в среднем было 108 ежедневных жалоб.

Представители феминистических организаций Уругвая утверждают, что в этом году погибли 35 женщин от рук мужчин. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.

Уругвай стал первой страной в мире, разрешившей выращивание и продажу марихуаны. Начиная с 19 июля 2018 года, марихуана продается в отдельных аптеках и под контролем государства. Заранее зарегистрировавшиеся клиенты могут покупать до 10 граммов двух видов наркотика в неделю.

В Латинской Америке ежедневно убивают девять женщин, ставших жертвами насилия по признаку пола. Этот регион, согласно докладу структуры "ООН-женщины", является для них самым опасным местом в мире за пределами зон военных действий. Почти половина из 2559 убийств произошла в Бразилии, далее по уровню насилия следуют Колумбия и Мексика.

В России, за первые девять месяцев 2019 года в отношении женщин совершено более 15 тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. За 2018 год были признаны потерпевшими в делах о домашнем насилии 6 тысяч россиянок.

18 ноября, депутаты Госдумы России внесли понятие "преследование" в поправках к готовящемуся законопроекту о домашнем насилии. Под этим подразумеваются "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле", в том числе поиски человека, устные и телефонные разговоры, контакт через третьих лиц, появление на месте работы или учебы, а также по месту проживания.

16 октября в Совете Федерации заявили о намерении совместно с депутатами Госдумы до 1 декабря подготовить законопроект, касающийся семейно-бытового насилия. Законопроект был в штыки воспринят в Русской Православной Церкви.

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