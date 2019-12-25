Кадыров: "хотите, как в Европе - выходить замуж за собак?"

Вчера состоялась большая пресс-конференция главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Она длилась более пяти часов.

И, как всегда, высказывания чеченского лидера были предельно ясными, а иногда, если верить переводчикам, и откровенными.

Так, например, в очень жестких выражениях Рамзан Кадыров высказался о законопроекте о "домашнем насилии", авторами которого стали Оксана Пушкина и Ирина Роднина.

"После принятия этого закона институт семьи в России полностью будет разрушен. Здесь начнется то же самое, что мы видим сейчас в Европе. Там уже давно нет понимания традиций и обычаев, да и института семьи нет. Поэтому они выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком", —

— заявил Кадыров.

Напомним, что закон о профилактике домашнего насилия был вынесен на общественное обсуждения. И, как оказалось, несмотря на то, что большинство жителей страны считают, что он нужен, есть и такие - и их немало - кто, как и Рамзан Кадыров - видят в законе угрозу институту семьи в стране:

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