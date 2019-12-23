В минувшие выходные сразу в четырех храмах Свердловской области прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии.
Как оказалось, мужчины на Урале считают закон "вредным" и уверены, что принятие его "приведет к вторжению посторонних в дела семей".
В Свердловской области активисты общественного движения "Сорок сороков" организовали необычную протестную акцию — молебны против закона о домашнем насилии состоялись в Свято-Троицком Соборе Каменска-Уральского, в селе Савино Пышминского района, в Нижнем Тагиле и Староуткинске и Храме Сорока Севастийских Мучеников в Камышлове.
Представители движения заявляют, что аналогичные молебны пройдут в храмах по всей стране.
Напомним, закон, который Госдума и Советом Федерации рассмотрят в 2020 году, сейчас находится в стадии общественного обсуждения. Мнения по поводу необходимости его введения разделились.
Как рассказывала ранее "Правда.ру", против закона выступили представители всех основных религиозных конфессий страны, а большинство жителей его поддерживает.
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