Мужчины на Урале помолились против закона о домашнем насилии

В минувшие выходные сразу в четырех храмах Свердловской области прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии.

Как оказалось, мужчины на Урале считают закон "вредным" и уверены, что принятие его "приведет к вторжению посторонних в дела семей".

В Свердловской области активисты общественного движения "Сорок сороков" организовали необычную протестную акцию — молебны против закона о домашнем насилии состоялись в Свято-Троицком Соборе Каменска-Уральского, в селе Савино Пышминского района, в Нижнем Тагиле и Староуткинске и Храме Сорока Севастийских Мучеников в Камышлове.

Представители движения заявляют, что аналогичные молебны пройдут в храмах по всей стране.

Напомним, закон, который Госдума и Советом Федерации рассмотрят в 2020 году, сейчас находится в стадии общественного обсуждения. Мнения по поводу необходимости его введения разделились.

Как рассказывала ранее "Правда.ру", против закона выступили представители всех основных религиозных конфессий страны, а большинство жителей его поддерживает.

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Фото: страница Е. Смирнова во "ВКонтакте"