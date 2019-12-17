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Большинство жителей РФ поддержали закон о домашнем насилии

Общество

По итогам исследования ВЦИОМ, большая часть россиян считают нужным принятие законопроекта о профилактике домашнего насилия. Как оказалось, женщин эта проблема оказалась более насущной, — пояснил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Как показал опрос, каждый 5-й опрошенный никогда не задумывался о проблемах домашнего насилия или не знал, что таковая существует, а также не слышал от знакомых о такого рода проблемах.

Все зависит от возраста

Также эксперт добавил, что отношение к проблеме домашнего насилия также зависит от возраста опрошенных.

"Что любопытно, среди различных возрастных групп, отношение к этой проблеме тоже является разным. Самые старшие, чей возраст превысил 60 лет, и самые младшие, до 24 лет, преимущественно считают, что эта проблема является важной", — отметил Степан Львов.

При этом 70% полагают, что закон, цель которого — профилактика семейно-бытового насилия, необходим.

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