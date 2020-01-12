Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои

Правда ли что порох изобрели в Китае много тысяч лет назад? А как же тогда европейский монах и алхимик Бертольд Шварц? Кто у кого украл изобретение? А что говорят в Китае про бумагу, логарифмы и русских девушек?



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О психологии китайцев приписывать все хорошее себе и умалять это у других главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, знающий девять языков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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— Кирилл, все-таки Китай — это родина очень многих великих изобретений. Среди них — бумага, порох, фарфор, компас и много всего другого.

— Для того чтобы понять, откуда пошла тема с великими китайскими изобретениями, надо знать китайскую психологию.

— Ну вы сейчас все мифы разоблачите.

— Да, такая моя работа. Откуда, собственно, это идет? Китайцам очень свойственно самооправдание. В начале ХХ века был такой китайский писатель Лу Сюнь. Он у нас известен как Лу Синь. И он написал повесть "Подлинная история А-Кью", где очень хорошо изобразил психологию среднего китайца. Когда Китай в XIX веке столкнулся с превосходящей его по всем статьям развития другой цивилизацией, западной, китайцы испытали шок.

Для них открылся совершенно другой мир, который не хотел жить по китайским правилам, который навязывал свои правила. И тут-то выяснилось, что, оказывается, вся наука, техника, вообще все и вся созданы не в Китае и к Китаю отношения не имеют. Как поступили китайцы? Китайцы сказали: ну подумаешь, мы это давно все изобрели — много тысяч лет назад, но мы забыли.

Китайская психология такова, что, например, китайцы любят говорить про русских: русские девушки, конечно, красивые, но они же к 30 годам все становятся старухами. Это называется самооправдание. Что касается европейцев, то, естественно, европейцы вплоть до первой половины ХХ века и понятия не имели о том, что китайцы, оказывается, изобрели порох и что-то там еще.

Ведь до сих пор в европейских музеях, где еще не успели подправить экспозиции в политкорректном ключе, указывается, что порох изобрел монах Бертольд Шварц в результате алхимического опыта. Португальцы в XVI веке добрались до Китая, до Японии, до Кореи. Общеизвестный факт, что японцы, познакомившись с европейцами, переняли у них огнестрельное оружие, мушкеты, пушки, цельнометаллические доспехи.

Возникает вопрос. Если Китай за много веков до этого изобрел порох, неужели японцы об этом не узнали? Они же — соседи. Огнестрельное оружие в Юго-Восточную Азию — к югу от Китая — опять-таки пришло с европейцами. Европейцы учили вьетнамцев, сиамцев, бирманцев отливать пушки и делать порох.

Что касается Китая, то не станем отрицать того, что европейцы, попав в Китай, обнаружили там, скажем так, зачатки огнестрельного оружия, потому что, как написал один португальский капитан, порох у них плох. Китайцы действительно умели в XVI веке делать только пороховую мякоть, но не умели делать гранулированный порох.

А это далеко не одно и то же. Таким образом, не получается признать Китай родиной пороха. Ну и наконец, еще один аргумент. Выдающийся французский востоковед Пелье рассказал химику Бертло о том, что, согласно китайским хроникам, китайцы изобрели порох. Бертло — это выдающаяся величина в химии. Он как Менделеев и Лавуазье.

Бертло попросил, чтобы Пелье предоставил ему информацию, переведенную из китайских источников. Он сказал: я посмотрю и сделаю вывод. Так вот, ознакомившись с китайскими материалами, Бертло заявил, что никакого пороха китайцы придумать не могли, потому что состояние химии у них было не такое, чтобы это изобрести самостоятельно.

Я подчеркиваю, это мнение одного из крупнейших химиков в мировой истории. Возникает вопрос: а откуда же тогда сведения, что китайцы якобы в глубокой древности уже изобретали порох? Я вам приведу следующий пример. В силу звуковой ограниченности китайского языка, китайский язык не способен передавать иностранные имена, иностранные названия так, как они звучат на самом деле. Например, "Макдональдс" по-китайски — "Майданлао". Да-да, не удивляйтесь.

— Потому что них просто нет букв?

— Дело не в буквах, а в чрезвычайной ограниченности звуковой базы китайского языка. В китайском языке всего 400 звуковых комбинаций. Они не в состоянии произнести "Макдональдс". У них получается "Майданлао". Если вы заранее не знаете, что "Майданлао" — это "Макдональдс", вы никогда не догадаетесь. Так вот в конце XIX века один европейский ученый обнаружил в Китае трактат, в котором излагалось учение о логарифмах.

Ученый был поражен. Ведь это значит, китайцы изобрели логарифмы задолго до европейцев. Но когда тщательно проанализировали этот трактат, оказалось, что это перевод книги про логарифмы, изданной в Шотландии в 1614 году Непером, изобретателем логарифмов. Мало того, в конце книги оказался еще список опечаток, который был тождественен списку опечаток того самого шотландского издания.

На китайский ее просто перевели, вероятно, миссионеры-иезуиты, а может быть, их китайские помощники в XVIII-XIX веках. Что касается бумаги, я не буду спорить. Китайцы, может быть, сами изобрели бумагу, но вот почему-то их ближайшие соседи, сиамцы, бирманцы, кхмеры, вот лаосцы еще в XIX веке писали на пальмовых листьях.

Ну как же так? Рядом с вами такой маяк цивилизации сияет, а вы его в упор не видите и продолжаете писать на пальмовых листьях. Кстати, на малайском, кхмерском и тайском языках слово "бумага" заимствовано из испанского языка, от слова "картас". А почему не из китайского, возникает вопрос. Следовательно, бумагу туда привезли те, кто дал и слово, — испанцы.

— А фарфор?

— Фарфор не буду отрицать. Но обжигать горшки — одно, а делать порох — это другое. Факт фактом, но завоевавшие Китай в середине XVII века маньчжуры завоевали его, будучи вооруженными луками, стрелами, копьями. Никакие пушки им не могли помешать. И, кстати, вся артиллерия, которая была у китайцев тогда, отливалась не ими. Ее всю делали европейские миссионеры. И вот там, где применяли артиллерию, маньчжурам пришлось тяжело. А там, где артиллерии не было, они прошлись по Китаю победным маршем. Поэтому последняя китайская императорская династия была даже не китайская, а маньчжурская.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев