Число китайцев сильно преувеличено

Что мы знаем про Китай? Древнейшая история и наибольшая численность населения. Но можно ли этому верить? Есть ли этому доказательства? Почему нет?



Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Читайте начало интервью:

Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?

— Кирилл, вы считаете, что на самом деле китайская культура не такая древняя, как о ней говорят. Но ведь считается, что китайской цивилизации уже пять тысяч лет.

— Это вам китайцы сказали? Да, это китайцы всем так сказали. Еще китайцы нам сказали, что их не то миллиард, не то полтора миллиарда.

— Да, уже полтора миллиарда.

— Да, но вот скажем так, я вам сообщил, что владею несколькими западными и восточными языками, но вы имеете полное право мне не поверить. Вы можете найти других людей, которые владеют этими языками, они меня, грубо говоря, проэкзаменуют, тогда уже будет понятно, правильно я вам говорил или нет. А как мы проэкзаменуем китайцев на тему их якобы огромной численности населения?…

— Перепись населения проводилась. Есть данные.

— В интересах правительства могут быть выданы абсолютно любые цифры.

— То есть вы считаете, что их не полтора миллиарда и даже не миллиард, а гораздо меньше?

— Я не утверждаю категорически, что их, скажем так, меньше, чем нас. Это неправда. Их, конечно, больше, чем нас.

— Но нас-то всего 140 миллионов.

— Правильно. Я же и говорю, что, естественно, их больше. Но где доказательство того, что их полтора миллиарда или хоть миллиард? Сам Китай не производит впечатления страны, заваленной людьми. А если взглянуть на географическую карту Китая, то мы увидим, что половина страны вообще практически незаселена.

Я имею в виду Восточный Туркестан, Внутреннюю Монголию, огромный Тибет. Там же совершенно безлюдные места. Да и во внутреннем Китае, то есть собственно в историческом Китае, что к югу от Великой Стены, там тоже немало провинций, где население, наверное, как в Московской, Калужской, Рязанской областях, по крайней мере, не намного больше.

— Кирилл, а что же это тогда? Такая большая мистификация, получается?

— Я даже могу объяснить, откуда она возникла. Начнем с того: где исходные данные? Вот если мы возьмем переписи населения, которые якобы производились в Китае аж с минус третьего века, то есть с третьего века до нашей эры, по начало ХХ века, мы видим потрясающую волатильность в отношении этих данных.

Нам сообщают, что, например, в начале VII века нашей эры китайцев было якобы 60 миллионов. Но не проходит там буквально каких-то ста лет, и эта цифра падает до 16,5. Спрашивается, какая катастрофа истребила такое количество населения? Мало того, проходит некоторое время, опять цифра выскакивает в 60 и даже 70 миллионов.

— Это о каком периоде вы говорите?

— Я говорю про события, якобы имевшие место в Китае уже в VII-VIII веках нашей эры. Спрашивается, где, собственно, какие-то административно-хозяйственные документы, которые могли бы подтвердить, что эти переписи были. Их нет. Вообще, вся китайская история нам известна исключительно по печатным изданиям не ранее XVII века. А если мне скажут, что есть более ранние данные, то я попрошу предъявить доказательства существования в Китае музеев и библиотек, насчитывающих многовековую историю.

— А разве в Китае нет музеев и библиотек?

— Сейчас есть. Только они возникли совсем недавно — в ХХ веке. Они возникли все-таки, ну дай Бог… Первый китайский музей, например, Музей императорского дворца, был основан в 1925 году, но и то фактически его открыли в Пекине в 1950-м, а на Тайване — в 1965 году.

Кстати говоря, еще о численности населения. В начале 60-х годов бывший президент Китайской Республики, действительный на тот момент президент Китайской Республики на Тайване Чан Кайши, прямо обвинил Мао Цзэдуна в том, что тот завышает численность населения Китая вдвое с целью запугать весь мир.

Это очень серьезное обвинение, потому что если бы это был какой-то условно независимый журналист, это можно было бы пропустить. Но это обвинение исходило из человека, который с 1927 года по 1949-й возглавлял континентальный Китай, поэтому он, несомненно, имел доступ к самым точным данным относительно численности населения.

— Но он же мог это сказать из желания отомстить, поскольку отношения у них были явно не дружественные.

— Да, они были и сейчас формально находятся в состоянии войны. Но дело заключается вот в чем. Когда коммунисты в Китае пришли к власти, чем они стали заниматься в 50-е годы? Они стали поднимать рождаемость! По образцу Советского Союза были введен титул "Мать-героиня". Мао призывал: рожайте. Потом вообще заявил, что ядерная война им не страшна.

Зачем проводилась в якобы столь многонаселенной стране политика повышения рождаемости? Да все очень просто. С 1912-го по 1949 год Китай находился в состоянии вялотекущей гражданской войны, а в 1937–1945 годах еще и помноженной на японскую оккупацию. Естественно, имела место убыль населения, которую надо было восполнить.

— Но какие-то достоверные цифры по этому периоду есть?

— Нет, цифры были. Но нам не говорят, сколько погибло в период японской оккупации, то есть в 1937–1945 годах, в условиях военных действий и стихийных бедствий... А в 1937 году китайцы даже открыли дамбы на Хуанхэ с целью предотвратить наступление японской армии. Но вместо этого в результате наводнения утонуло свыше 300 тысяч китайских граждан.

— И японская оккупация ведь была очень жестокая.

— Правильно.

— Много миллионов китайцев тогда погибло.

— Да. Но никто даже не знает, какие были настоящие потери во время японской оккупации, потому что люди погибали не только от военных действий, но и от голода, эпидемий и просто антисанитарных условий, в которых проживало китайское крестьянство. Но нам китайцы теперь говорят: нет, население увеличилось аж на 60 миллионов. Я подчеркиваю, все это китайские данные, которые мы с вами не можем проверить.

— Ну, может быть, это ко всем другим странам или большинству тоже относится. Кто там и как считал 200-300 лет назад?

— Совершенно верно. Статистика — это предмет спекуляций и манипуляций для продвижения тех или иных идей власть предержащих. Зачастую эти идеи носят сиюминутный характер. Потом об этом забывается, а цифры остаются.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев