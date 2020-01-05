Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?

Что мы знаем о Китае? И откуда идет эта информация? Все ли, казалось бы, незыблемые истины — на самом деле правда? Или эта страна может по вымыслам поспорить с американскими сказочниками? Возможен ли союз РФ и КНР?



Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, знающий девять языков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

— Кирилл, вы написали книгу "Китай: правда и вымыслы", в которой достаточно жестко пишете об этой стране. Конечно, вы очень хорошо ее знаете, у вас есть опыт жизни в Китае и т. д. И вы так категорично утверждаете, что Китай нам не партнер. У союза России и Китая нет перспектив из-за колониальных амбиций Пекина. Все-таки это не совсем понятно, поэтому хочу попросить вас прокомментировать такую позицию. И каковы вообще ваши главные впечатления об этой стране? Насколько их опыт и сотрудничество с ними важны, полезны и интересны для России?

— Я Китай знаю достаточно глубоко не только потому, что мне довелось там жить, но и потому, что в течение 20 лет я работал переводчиком с китайского языка, а также с кантонского языка и общался с китайцами самого разного уровня: от высокопоставленных лиц до простых крестьян. Поэтому я и китайскую психологию знаю очень неплохо. Но и еще плюс ко всему я испытываю огромный интерес к изучению прошлого Китая, плодом чего стала, кстати, и упомянутая вами книга.

— Так какие у вас впечатления? Вам интересно было работать в Китае? Хотелось бы продолжить? Что вы чувствуете, когда вы общаетесь с китайскими крестьянами, чиновниками и другими?

— Перефразируя Игоря Губермана, я вам отвечу: "До боли все мне близко в Поднебесной. Знакомо, ощутимо и понятно. Но Боже сохрани и упаси меня от возвращения обратно".

— Почему же так?

— Китайское общество — чрезвычайно расслоенное, особенно сейчас. Как раз реформы Дэн Сяопина, обеспечившие это пресловутое экономическое чудо, расслоили и до этого-то весьма стратифицированное общество. Так вот, скажем так, люди высокого, с китайской точки зрения и в какой-то степени даже и с европейской точки зрения, культурного уровня в Китае составляют очень незначительный процент всего этого общества. Если говорить об основной массе, то скорее можно говорить о совершенном отсутствии всякой культуры. Естественно, мы говорим с точки зрения наших понятий и нашего уровня…

— Это же самая древняя цивилизация.

— С точки зрения русского, европейского или американского обывателя. И вот если мы применяем к Китаю наши культурные нормы, то можно говорить об отсутствии какой-либо культуры. И, в общем-то, можно далеко не ходить за примерами. Достаточно посмотреть на толпы китайских туристов, как они себя ведут на Красной площади в Москве, в Кремле, как они себя ведут в Эрмитаже, в Екатерининском дворце и любом другом месте.

— А как они себя ведут? Ну они бегают, фотографируют. Все туристы так делают.

— Нет, они себя ведут совершенно ужасно, бесцеремонно, расталкивают всех, кричат, орут… Китайцы все время разговаривают друг с другом на повышенных тонах, что объясняется не только низким культурным уровнем, но и тем фактом, что в китайском языке есть для этого несколько предпосылок. Грубо говоря, китайский язык — это тональный язык. Сегодня это уже многие знают.

Половина слов у них звучит одинаково, а половина похоже, плюс ко всему этому официальный китайский язык — это язык искусственный, навязанный сверху, который изучают китайцы в школе, так же как мы, например, изучаем английский, и на котором все говорят с тем или иным акцентом. Понятно, что должны же люди как-то друг друга понимать. Вот они поэтому и говорят между собой на повышенных тонах. Естественно, у тех, кто этого не знает, такое общение вызывает просто ужас.

— То есть я так поняла, очень важно интонацию озвучить…

— Это не интонация, они так привыкли. Приведу вот такой пример. Смешно, но факт. В произношении основной массы китайцев числительные 4, 10, 11 звучат практически одинаково. Поэтому многие, кто бывал в Китае, даже не владеющие китайским языком, обращают внимание, что китайцы все время жестикулируют, показывают вот какие-то жесты пальцами.

Что это такое? Почему они так делают? Это своеобразный пальцевый язык, когда люди объясняют, что они сказали не 10, а 4. Или они сказали не 14, а 40. 14 и 40 тоже в речи основной массы китайцев звучат практически одинаково. И другие числительные, и не только они. Со стороны это производит весьма странное впечатление, но вот они такие.

И я уж не говорю про то, что в быту китайцы в подавляющем большинстве своем являются очень неопрятными людьми. И это еще мягко, корректно сказано. А к якобы древней культуре, упомянутой вами, это имеет очень малое и сомнительное отношение, потому что на самом деле китайская культура не такая древняя, как о ней мы привыкли думать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев