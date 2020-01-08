США хотят рулить дальше, но другие - тоже

США понемногу сдают позиции, но они еще сильны и хотят командовать и дальше. Но желающих встать во главе добавилось. К мировому Олимпу рвутся новые крепнущие центры силы.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Зачем США продвигали Brexit в Британии? Как к выходу Объединенного Королевства из ЕС отнесутся в Шотландии и Ольстере? Не последуют ли примеру англичан другие страны ЕС?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

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— Северную Корею на Западе опять недавно недобро как-то вспоминали. Но ведь это несерьезно, это же маленькая далекая страна, и никому она не угрожает.

— Конечно, инициатива доминирования Соединенных Штатов Америки на планете уходит не из-за того, что они теряют мощь, они по-прежнему сильны и готовы еще командовать, но поднимаются другие центры силы, которые отодвигают Соединенные Штаты. И вот, чтобы продолжить свою командную деятельность на планете Земля, они рвутся в космос, хотят вывести туда оружие, в том числе и ядерное, чтобы заставить всю планету дрожать от их доминанты.

Это такая техническая задача, которую поставил 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он пытается ее решить, активно генерируя выход в космическое пространство. И Пентагон стремится космическое пространство быстрее загрузить американским оружием. Это беспокойство всего мира. Неслучайно в Организации Объединенных Наций за три наших резолюции о нестолкновении в космосе проголосовали 79 государств. Воздержались только Украина, Грузия и Палау.

— Литва тоже проголосовала?

— Да, все поддержали, потому что это угроза всему миру. Они все понимают, что если американцы будут там одни без баланса сдерживания и противовесов со стороны Китая, России, Индии в космосе, то будет плохо для всех. Трамп давит: Франция, выходи в космос. Почему, что такое? Франция должна раскошелиться. А это для нее очень тяжело сейчас.

Великобританию почему отрывают? Чтобы заставить ее свободно действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп поощряет действия по Brexit как можно быстрее. Можно вспомнить Бориса Джонсона, который от него бегал в Лондоне во время саммита НАТО, а он говорит, что его любит, ценит и уважает, обещает какую-то уникальную сделку.

— Королева Великобритании тоже высказалась. Хотя она обычно не участвует в этих мероприятиях.

— Она пыталась как-то сбалансировать.

— Она сказала, что Британия точно выйдет из ЕС, и Джонсон с 1 января запретил чиновникам говорить "Brexit", потому что это уже не Brexit, а свершившийся факт.

— Да, у них есть такое понятие в Лондоне, если ты взял билет, значит, ты уже поехал. Если у тебя билета нет, то ты еще туда не едешь. Вот потому и Борис Джонсон запрещает говорить чиновниками "Brexit". Вроде бы билет уже взяли, все, мы уже едем из Евросоюза.

— Как все-таки будет развиваться история с Северной Ирландией и Шотландией, ведь они заявляли, что хотели бы остаться в Евросоюзе. И что теперь?

— Это проблема, которую пытаются урегулировать. Я не хочу сказать, что она вызывает на сегодняшний день прямо острейшее противостояние, вплоть до некоего вооруженного. Нет, пока что они пытаются решить эти все проблемы в комплексе во время выхода из Евросоюза. Вот посмотрим, чем закончится.

— Совсем недавно еще на рубеже тысячелетий там было очень жесткое противостояние.

— Да, они и до этого постоянно боролись, только недавно все это затихло. Но раз выходит, значит, выходит. Выходит очень тяжело. Евросоюз в этом заинтересован, чтобы после этого Норвегия не выходила, Италия не выходила, Испания не выходила.

— А не случится ли такого, что все-таки будет дан старт и другим? В свое время этого очень боялись, но пока что тихо.

— Да, это определенный сигнал, но на сегодняшний день надо оценить возможности и перспективы. Пока оценивают механизм взаимодействия в ЕС как достаточно прочный. И говорить сегодня об активном разрушении, наверно, еще рано. Но то, что выход Великобритании в значительной степени покажет, протестирует, каковы перспективы в целом Евросоюза, то это, конечно, факт.

К тому же сейчас развивается, набирает силу ЕАЭС — это значительно моложе организация, но при этом, на мой взгляд, она более перспективна. Так что у Евросоюза есть за что бороться. Со временем встанет еще и проблема выживания в этих новых условиях. Так что Евросоюз, мне кажется, в любом случае должен пережить обновление.

После чего в новых условиях, в новом обновленном формате он, может быть, должен продолжать существовать. Это, так скажем, необходимость для европейских государств на сегодняшний день. Тем более, они все больше и больше начинают осознавать, что "старший брат" из-за океана далек от какой-то необузданной заботы, что мы все сделаем, все оплатим и т. п. Совсем наоборот.

В свое время Барак Обама говорил о том, что глобализация — это главное, мы уже стираем все границы и т. д. Ни в коем случае, нет. Обострились сейчас отношения, причем обострились весьма и весьма жестко. И есть кому генерировать это и дальше. Дональд Трамп при всей своей сложности является, в принципе, кандидатом номер один на промежуточных выборах. Тем более, что мы все ждем разбирательства в сенате. Но даже независимо от его личности, просто так США ничего делать не будут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев