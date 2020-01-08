Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

США хотят рулить дальше, но другие - тоже

Мир » Северная Америка » США и Канада

США понемногу сдают позиции, но они еще сильны и хотят командовать и дальше. Но желающих встать во главе добавилось. К мировому Олимпу рвутся новые крепнущие центры силы.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Зачем США продвигали Brexit в Британии? Как к выходу Объединенного Королевства из ЕС отнесутся в Шотландии и Ольстере? Не последуют ли примеру англичан другие страны ЕС?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

"Прямая линия": журналисты перестали попрошайничать

Кому и зачем нужно продолжение конфликта в Донбассе

Войны под зеленым знаменем — не ислама, а экологии

Россия — Украина: как разрубить газовый узел

США волнуют меркантильные вопросы, а не безопасность Европы

— Северную Корею на Западе опять недавно недобро как-то вспоминали. Но ведь это несерьезно, это же маленькая далекая страна, и никому она не угрожает.

— Конечно, инициатива доминирования Соединенных Штатов Америки на планете уходит не из-за того, что они теряют мощь, они по-прежнему сильны и готовы еще командовать, но поднимаются другие центры силы, которые отодвигают Соединенные Штаты. И вот, чтобы продолжить свою командную деятельность на планете Земля, они рвутся в космос, хотят вывести туда оружие, в том числе и ядерное, чтобы заставить всю планету дрожать от их доминанты.

Это такая техническая задача, которую поставил 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он пытается ее решить, активно генерируя выход в космическое пространство. И Пентагон стремится космическое пространство быстрее загрузить американским оружием. Это беспокойство всего мира. Неслучайно в Организации Объединенных Наций за три наших резолюции о нестолкновении в космосе проголосовали 79 государств. Воздержались только Украина, Грузия и Палау.

— Литва тоже проголосовала?

— Да, все поддержали, потому что это угроза всему миру. Они все понимают, что если американцы будут там одни без баланса сдерживания и противовесов со стороны Китая, России, Индии в космосе, то будет плохо для всех. Трамп давит: Франция, выходи в космос. Почему, что такое? Франция должна раскошелиться. А это для нее очень тяжело сейчас.

Великобританию почему отрывают? Чтобы заставить ее свободно действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп поощряет действия по Brexit как можно быстрее. Можно вспомнить Бориса Джонсона, который от него бегал в Лондоне во время саммита НАТО, а он говорит, что его любит, ценит и уважает, обещает какую-то уникальную сделку.

— Королева Великобритании тоже высказалась. Хотя она обычно не участвует в этих мероприятиях.

— Она пыталась как-то сбалансировать.

— Она сказала, что Британия точно выйдет из ЕС, и Джонсон с 1 января запретил чиновникам говорить "Brexit", потому что это уже не Brexit, а свершившийся факт.

— Да, у них есть такое понятие в Лондоне, если ты взял билет, значит, ты уже поехал. Если у тебя билета нет, то ты еще туда не едешь. Вот потому и Борис Джонсон запрещает говорить чиновниками "Brexit". Вроде бы билет уже взяли, все, мы уже едем из Евросоюза.

— Как все-таки будет развиваться история с Северной Ирландией и Шотландией, ведь они заявляли, что хотели бы остаться в Евросоюзе. И что теперь?

— Это проблема, которую пытаются урегулировать. Я не хочу сказать, что она вызывает на сегодняшний день прямо острейшее противостояние, вплоть до некоего вооруженного. Нет, пока что они пытаются решить эти все проблемы в комплексе во время выхода из Евросоюза. Вот посмотрим, чем закончится.

— Совсем недавно еще на рубеже тысячелетий там было очень жесткое противостояние.

— Да, они и до этого постоянно боролись, только недавно все это затихло. Но раз выходит, значит, выходит. Выходит очень тяжело. Евросоюз в этом заинтересован, чтобы после этого Норвегия не выходила, Италия не выходила, Испания не выходила.

— А не случится ли такого, что все-таки будет дан старт и другим? В свое время этого очень боялись, но пока что тихо.

— Да, это определенный сигнал, но на сегодняшний день надо оценить возможности и перспективы. Пока оценивают механизм взаимодействия в ЕС как достаточно прочный. И говорить сегодня об активном разрушении, наверно, еще рано. Но то, что выход Великобритании в значительной степени покажет, протестирует, каковы перспективы в целом Евросоюза, то это, конечно, факт.

К тому же сейчас развивается, набирает силу ЕАЭС — это значительно моложе организация, но при этом, на мой взгляд, она более перспективна. Так что у Евросоюза есть за что бороться. Со временем встанет еще и проблема выживания в этих новых условиях. Так что Евросоюз, мне кажется, в любом случае должен пережить обновление.

После чего в новых условиях, в новом обновленном формате он, может быть, должен продолжать существовать. Это, так скажем, необходимость для европейских государств на сегодняшний день. Тем более, они все больше и больше начинают осознавать, что "старший брат" из-за океана далек от какой-то необузданной заботы, что мы все сделаем, все оплатим и т. п. Совсем наоборот.

В свое время Барак Обама говорил о том, что глобализация — это главное, мы уже стираем все границы и т. д. Ни в коем случае, нет. Обострились сейчас отношения, причем обострились весьма и весьма жестко. И есть кому генерировать это и дальше. Дональд Трамп при всей своей сложности является, в принципе, кандидатом номер один на промежуточных выборах. Тем более, что мы все ждем разбирательства в сенате. Но даже независимо от его личности, просто так США ничего делать не будут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы brexit сша евросоюз ирландия шотландия мирный космос андрей кошкин инна новикова великобритания гонка вооружений необычная неделя экспертное мнение мировое господство космическое оружие
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
США хотят рулить дальше, но другие - тоже
Мир. Новости мира
После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар
Недвижимость
Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером
Новости Все >
В Москве избили сына сатирика Жванецкого
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
США начали вывод войск с кувейтской базы Арифджан
Минобороны Ирана рассказал о следующем "акте возмездия"
"Все хорошо": реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского с Омана"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за авиакатастрофы в Тегеране
Японец, зарезавший 19 инвалидов, ссылается на невменяемость
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Последние материалы
"Все хорошо": реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского с Омана"
США хотят рулить дальше, но другие - тоже
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар
Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за авиакатастрофы в Тегеране
Японец, зарезавший 19 инвалидов, ссылается на невменяемость
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Путешественник из Екатеринбурга добрался до Дубая на самокате
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение после землетрясений
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Украина разваливает себя сама
Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"
Немецкие СМИ: НАТО "репетирует" наступление на Россию
Не совсем: в России запретили парковку грузовиков и такси во дворах
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Украина разваливает себя сама
В Кашире арестован мужчина, предположительно домогавшийся дочери
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ