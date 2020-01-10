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Автор Инна Новикова

На Западе многие считают Россию союзником

Мир

Угроза мировой войны, прямого военного столкновения США и НАТО с Россией — насколько это серьезно? По мнению эксперта, есть минимум четыре причины, по которым НАТО никогда не нападет на Россию.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

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— Андрей Петрович, вы недавно дали комментарий о четырех причинах, по которым НАТО никогда не нападет на Россию. Но все-таки действительно так сгущается ситуация вокруг России и есть опасения, что все эти небезобидные выпады Запада могут вылиться во что-то более серьезное. Такие заявления тоже были недавно сделаны на достаточно серьезном уровне. Почему вы утверждаете, что мы можем спать спокойно?

— Я с уважением отношусь к объективным источникам. Заявление начальника Генерального штаба — это весьма серьезно, он профессионал. Было косвенное подтверждение со стороны Кремля в лице Пескова о том, что мнение военных весьма объективно и поэтому Кремль не дает комментарии о заявлениях военных, действительно к ним с уважением относится.

Но при этом у меня есть своя точка зрения, которую я высказал, что на сегодняшний день ожидать наступления от тех, кто сам боится, не стоит. Мне приходилось часто участвовать в прямом эфире в "Спутнике" в прибалтийских государствах. (Вряд ли теперь это будет продолжаться.) Мы выходили напрямую, и мне жители прямо говорили, что они не верят в то, что Россия на нас нападет, а если она нападет, мы знаем, как воюет Россия, тогда здесь никто не удержится.

Притом, откровенно говоря, в меня еще вселяет такую убежденность жест нашего президента. Когда ему на одном из форумов сказали, что НАТО довольно серьезно готовится к действиям против России, — он ответил, что мы все там контролируем и знаем, что особой реальной опасности оттуда не исходит.

Как раз мои выводы были этими словами подтверждены. Таким образом я получил серьезное одобрение со стороны Верховного главнокомандующего, все под контролем. Что касается выкладок начальника Генерального штаба, то там представлена оперативная обстановка, которая полностью сканирована, просчитана и выложена, то есть это все реально.

У меня есть и еще ряд доводов в пользу того, что мы можем спать спокойно. Согласитесь, сказать, что завтра мы с вами будем вынуждены отправлять на призывной пункт людей, которые тут же поедут эшелонами с Белорусского вокзала и дальше, наверно, будет совсем неправильно.

И в это не верят как раз и обыватели западных стран. И один из аргументов — в США ветераны вооруженных сил и их семьи в ходе опроса дали следующую оценку: 46 процентов считают Россию своим союзником. Это был просто шок для тех, кто проводил этот социологический опрос в Соединенных Штатах.

— Вопрос просто в том, что люди могут считать так, а решения принимает меньшинство.

— Да, это тоже учитывается. Но наш президент четко сказал: если мы раньше говорили о том, что мы будем поражать установки, системы ПРО, которые находятся в Европе, то сейчас мы будем уничтожать и центры принятия решений по возможным агрессивным действиям. Так что это очень серьезно. Значит, и в Вашингтоне очень серьезно задумаются, когда будут принимать решение.

Я глубоко убежден, что в Вашингтоне хотят спровоцировать действия, может быть, в том числе и на европейском континенте организовать крупное столкновение и посмотреть, что получится. Я не исключаю этой возможности. Но чтобы серьезно воевать с Россией, они такой вопрос даже не ставят.

Ведь только два государства — Соединенные Штаты и Россия — имеют ядерные триады. Больше никто не имеет. А давайте оценим действия Дональда Трампа, когда Северная Корея со своими ракетами и средствами доставки и ядерным оружием сказала: мы будем с вами воевать, если что. Это уже привело Америку в шок. В шок, представляете? Возможная война с Северной Кореей!

— Да, было даже забавно.

— А сегодня министр обороны Соединенных Штатов Америки заявляет, что последний доллар они будут вкладывать, потому что они отстают от России. Речь идет о гиперзвуковом оружии и других комплексах. Ведь так заявляет не просто эксперт, а самый высокопоставленный военный.

Я думаю, что на сегодняшний день есть много высказываний, они диаметрально противоположны. Но вот этот комплекс в определенной степени дает нам право судить о том, что не все так плохо, как может кому-то показаться. У нас есть и силы, и средства для того, чтобы сдержать агрессора и в случае необходимости уничтожить, как сказал наш президент, откуда бы угроза ни исходила.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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