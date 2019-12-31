Войны под зеленым знаменем - не ислама, а экологии

Почему продолжается убийство мирного населения в Донбассе? Кто интересанты и организаторы? Зачем им это надо? Почему вообще в мире столько горячих точек? Как экологическое движение превратилось в механизм гибридной войны?… Существует ли климатическое оружие?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

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Кому и зачем нужно продолжение конфликта в Донбассе

— Андрей Петрович, вы сказали, что США заинтересованы в продолжении конфликтов у границ России. Но ведь жители Донбасса уже больше пяти лет живут в условиях войны.

— Это, конечно, трагедия, 12 тысяч человек уже погибло.

— Согласятся ли они, готовы ли к тому, чтобы каким-то образом возвращаться в лоно Украины?

— Нет, конечно. Нужен совсем иной подход. Он и определяется тем, что создается своя милиция, принимается новая Конституция, проходят выборы, где выбираются именно те, кого желают жители этих областей. Вот о чем идет речь. И только когда сформируется полностью власть, все территориальные органы, а со стороны Киева будут нормальное отношение и выполнение всех пунктов соглашений, вот только потом уже идет вопрос выстраивания отношений с Украиной.

Но реально, конечно, все дальше и дальше отдаляется Украина от того, чтобы Донбасс вернулся в их состав. Уже нельзя забыть и заставить людей полюбить тех, кто убивал их родных и близких. Это в принципе, наверно, никогда и нигде невозможно. Это будет не по-людски в конце концов.

У нынешнего киевского руководства, как и у предыдущего, нет желания решать эту проблему. Нам это, конечно, близко, но есть много таких кровавых ран на планете. И, как правило, есть желание и стремление тех руководителей, на территории которых происходят эти конфликты низкой интенсивности, чтобы они продолжались.

Можно управлять процессом. Этот хаос позволяет находиться у власти, получать соответствующие барыши, управлять ситуацией. В силу особенностей геополитической конфигурации в этом часто заинтересованы внешние силы, которые всеми силами подогревают эти конфликты.

— У нас тоже была Чечня, но в итоге там все урегулировали.

— Именно потому что властью политическая воля была проявлена и целенаправленно этот страшно сложный вопрос, нарыв залечили. Более того, именно Россия после распада СССР решила вопросы цветных революций с переходом в вооруженное противостояние во многих точках. И в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровской Республике, и в Таджикистане… Это решение вопроса. Хотя многие говорят, что там не так, это не эдак… Но кровь там все-таки не льется.

— Тем не менее все это непризнанные республики, все-таки сложно людям, которые там живут.

— Сложно. Но на планете столько конфликтов в точно таком же подвешенном состоянии.

— Более-менее известной истории человечества — пять тысяч лет, и все это время продолжались войны повсюду.

— Да, совершенно верно, и только за последние 229 лет погибли чуть ли не миллиард человек. Есть такая статистика. Но я вынужден дать и другую объективную статистику: население земного шара увеличивается, и сегодня оно составляет уже семь миллиардов шестьсот миллионов. Представляете, что это такое?!…

Мы уже прошли критическую точку численности народонаселения планеты и теперь, к великому сожалению, мы уничтожаем планету своим присутствием, своим отношением. Экология — это еще одна проблема уже политического характера, и эта зеленая политика все больше используется в гибридной войне. Это и Арктика, и Антарктида, сюда все стремятся войти под зеленым знаменем, только теперь не ислама будет это знамя, а борьбы за экологию.

— Борьбы за ресурсы на самом деле.

— Да, но это будет продвигаться под знаменем борьбы за экологию. Но как раз окружающей природе от всего этого будет наноситься еще больший ущерб. В любом случае.

— Конечно, а многие ресурсы, которые еще недавно касались неисчерпаемыми, уже становятся дефицитом. Даже воздух теперь продают. В Петербургском форуме участвовала российская компания, которая воздух Алтая продает в Китай. А уж воду почти по всей планете все давным-давно покупают. И ситуация только ухудшается.

— Ну, что поделаешь… Человечество пытается уже давно как-то решать проблемы климата. Но климат — это то же оружие. Сейчас оно стало грозным и эффективным оружием. В том и беда. На сегодняшний день все больше и больше обращаются к этой проблеме, и по большей части совсем не с благородными, а корыстными намерениями. И все время ищут, а где же эти механизмы, которые уже созданы по управлению климатом в интересах каких-то политических сил.

— Судя по всему, где-то они действительно уже созданы, но это тщательно скрывают. Даже научные исследования в этом направлении не очень-то афишируются, и никто не торопится объявлять результаты.

— Уж больно оно мощное. На самом деле его в категорию оружия массового поражения пока не заносят, потому что его еще никто не прочувствовал. По крайней мере, официальных заявлений о применении не было.

— Никто не демонстрировал и в действии не видел.

— Да, климатических Хиросимы и Нагасаки еще не было.

— Или просто никто о них не знает.

— Да, никто не знает, может быть, многие недавние землетрясения, торнадо и еще много чего были уже искусственно вызванные, именно с целью разрушения человеческого жилья и уничтожения населения в этих регионах. Ведь для этого не надо даже войну объявлять и признавать себя агрессором и победителем. Просто можно сразу легко воспользоваться последствиями и прикарманить все ресурсы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев