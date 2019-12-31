Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Войны под зеленым знаменем - не ислама, а экологии

Мир

Почему продолжается убийство мирного населения в Донбассе? Кто интересанты и организаторы? Зачем им это надо? Почему вообще в мире столько горячих точек? Как экологическое движение превратилось в механизм гибридной войны?… Существует ли климатическое оружие?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

"Прямая линия": журналисты перестали попрошайничать

Кому и зачем нужно продолжение конфликта в Донбассе

— Андрей Петрович, вы сказали, что США заинтересованы в продолжении конфликтов у границ России. Но ведь жители Донбасса уже больше пяти лет живут в условиях войны.

— Это, конечно, трагедия, 12 тысяч человек уже погибло. 

— Согласятся ли они, готовы ли к тому, чтобы каким-то образом возвращаться в лоно Украины?

— Нет, конечно. Нужен совсем иной подход. Он и определяется тем, что создается своя милиция, принимается новая Конституция, проходят выборы, где выбираются именно те, кого желают жители этих областей. Вот о чем идет речь. И только когда сформируется полностью власть, все территориальные органы, а со стороны Киева будут нормальное отношение и выполнение всех пунктов соглашений, вот только потом уже идет вопрос выстраивания отношений с Украиной.

Но реально, конечно, все дальше и дальше отдаляется Украина от того, чтобы Донбасс вернулся в их состав. Уже нельзя забыть и заставить людей полюбить тех, кто убивал их родных и близких. Это в принципе, наверно, никогда и нигде невозможно. Это будет не по-людски в конце концов.

У нынешнего киевского руководства, как и у предыдущего, нет желания решать эту проблему. Нам это, конечно, близко, но есть много таких кровавых ран на планете. И, как правило, есть желание и стремление тех руководителей, на территории которых происходят эти конфликты низкой интенсивности, чтобы они продолжались.

Можно управлять процессом. Этот хаос позволяет находиться у власти, получать соответствующие барыши, управлять ситуацией. В силу особенностей геополитической конфигурации в этом часто заинтересованы внешние силы, которые всеми силами подогревают эти конфликты.

— У нас тоже была Чечня, но в итоге там все урегулировали.

— Именно потому что властью политическая воля была проявлена и целенаправленно этот страшно сложный вопрос, нарыв залечили. Более того, именно Россия после распада СССР решила вопросы цветных революций с переходом в вооруженное противостояние во многих точках. И в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровской Республике, и в Таджикистане… Это решение вопроса. Хотя многие говорят, что там не так, это не эдак… Но кровь там все-таки не льется.

— Тем не менее все это непризнанные республики, все-таки сложно людям, которые там живут.

— Сложно. Но на планете столько конфликтов в точно таком же подвешенном состоянии.

— Более-менее известной истории человечества — пять тысяч лет, и все это время продолжались войны повсюду.

— Да, совершенно верно, и только за последние 229 лет погибли чуть ли не миллиард человек. Есть такая статистика. Но я вынужден дать и другую объективную статистику: население земного шара увеличивается, и сегодня оно составляет уже семь миллиардов шестьсот миллионов. Представляете, что это такое?!…

Мы уже прошли критическую точку численности народонаселения планеты и теперь, к великому сожалению, мы уничтожаем планету своим присутствием, своим отношением. Экология — это еще одна проблема уже политического характера, и эта зеленая политика все больше используется в гибридной войне. Это и Арктика, и Антарктида, сюда все стремятся войти под зеленым знаменем, только теперь не ислама будет это знамя, а борьбы за экологию.

— Борьбы за ресурсы на самом деле.

— Да, но это будет продвигаться под знаменем борьбы за экологию. Но как раз окружающей природе от всего этого будет наноситься еще больший ущерб. В любом случае.

— Конечно, а многие ресурсы, которые еще недавно касались неисчерпаемыми, уже становятся дефицитом. Даже воздух теперь продают. В Петербургском форуме участвовала российская компания, которая воздух Алтая продает в Китай. А уж воду почти по всей планете все давным-давно покупают. И ситуация только ухудшается.

— Ну, что поделаешь… Человечество пытается уже давно как-то решать проблемы климата. Но климат — это то же оружие. Сейчас оно стало грозным и эффективным оружием. В том и беда. На сегодняшний день все больше и больше обращаются к этой проблеме, и по большей части совсем не с благородными, а корыстными намерениями. И все время ищут, а где же эти механизмы, которые уже созданы по управлению климатом в интересах каких-то политических сил.

— Судя по всему, где-то они действительно уже созданы, но это тщательно скрывают. Даже научные исследования в этом направлении не очень-то афишируются, и никто не торопится объявлять результаты.

— Уж больно оно мощное. На самом деле его в категорию оружия массового поражения пока не заносят, потому что его еще никто не прочувствовал. По крайней мере, официальных заявлений о применении не было.

— Никто не демонстрировал и в действии не видел.

— Да, климатических Хиросимы и Нагасаки еще не было.

— Или просто никто о них не знает.

— Да, никто не знает, может быть, многие недавние землетрясения, торнадо и еще много чего были уже искусственно вызванные, именно с целью разрушения человеческого жилья и уничтожения населения в этих регионах. Ведь для этого не надо даже войну объявлять и признавать себя агрессором и победителем. Просто можно сразу легко воспользоваться последствиями и прикарманить все ресурсы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы войны климат украина арктика донбасс экология инна новикова андрей кошкин война в донбассе необычная неделя борьба за ресурсы экспертное мнение климатическое оружие
Актуальная аналитика
Формула небес
Как правильно встретить год крысы
Как отстоять права
Почему программное обеспечение должно быть свое
Южная Америка
Уругвай ввел ЧП в стране из-за всплеска насилия против женщин
Новости Все >
Мария Захарова рассказала, кто для нее Грета Тунберг
Союзник "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за взрыв в Сомали
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Стало известно, о чем будет рассказано в новой части "Гарри Поттера"
Все президенты США - пленники военно-промышленного комплекса
Греция сообщает о восьми похищенных с танкера у берегов Камеруна
Ушел из жизни главный конструктор Ту-160
Microsoft обвинила хакеров из Северной Кореи в краже данных компании
Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Последние материалы
Немецкие специалисты: воздержание от алкоголя избавляет от лишнего веса
У Трампа хорошие шансы стать президентом второй раз
ЦРУ нашло способ контролировать отданные союзникам ракеты
Наргиз опровергла свои высказывания о неуважении к России
Forbes: санкции против "Северного потока-2" бесполезны
Японские исследователи обнаружили подводный вулкан возрастом 3 млн лет
В Ростове выявили больше 100 нелегальных точек торговли елками
Кадыров поблагодарил Путина за уничтожение терроризма
Панарин стал единственным россиянином в Матче звёзд НХЛ
Биологи впервые изучили рост семян на самом раннем этапе созревания
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Выдающиеся научные достижения 2019 года Игорь Буккер Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
В России определили количество бедных граждан
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Физики доказали существование души после смерти тела
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Отец Греты Тунберг стал веганом, чтобы спасти свою дочь
Могут ли вакцины вызвать рак?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ