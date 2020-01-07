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Автор Инна Новикова

США волнуют меркантильные вопросы, а не безопасность Европы

Мир

Американцев на самом деле волнуют меркантильные вопросы, а совсем не безопасность жителей Европы. Поэтому европейские лидеры уже открыто отворачиваются от заокеанского Большого брата и хотят налаживать отношения с Россией. Почему даже из Польши и Прибалтики перестали звучать лживые русофобские заявления?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

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— Андрей Петрович, вы сказали, что геополитическая конфигурация на европейском континенте все-таки меняется — вектор развития внешней траектории отношений многих стран поворачивается в сторону России.

— Да, уже наблюдается эта смена. Недавно президент Франции Макрон, который старается натянуть на себя одеяло лидера Европы, заявил, что не видит архитектуру безопасности Европы без России. Это тоже серьезный сигнал. В принципе-то, и Соединенные Штаты Америки раскручивают все санкции против России, на мой взгляд, больше для того, чтобы затянуть свой механизм НАТО, как узду, на европейских государствах с целью управления таким высокотехнологичным рынком и большим рынком сбыта. Меркантильные вопросы волнуют американцев больше, чем какие-то гарантии безопасности европейских жителей.

— Совсем недавно и министр обороны Великобритании сказал, что Россия не является угрозой для НАТО. В общем-то, и лидеры европейских стран перестали обвинять нашу страну в агрессивности. Даже из Польши и Прибалтики давно нет заявлений о российской угрозе.

— Да. Изменения идут по всей Европе, изменяется конфигурация. Она может серьезно повлиять даже и на отношение Украины к России, потому что уже последует некий другой заказ на деятельность киевской власти.

— А откуда заказ?

— Заказ следует от европейских центров силы.

— Но у европейских центров силы сейчас очень сложные отношения с Трампом, который сделал для Европы очень много неприятного в экономическом плане. Их противостояние продолжается уже долго.

— Да, это вызывает серьезные трещины в отношениях. Дело в том, что как только они стали вести речь о деньгах, тут же эта большая семья и разругалась.

— Там не только европейская большая семья, США и Канаду успели обидеть тоже. Канаде тоже там какие-то неправильные, очень малые квоты выделили.

— Дело вот в чем — Трамп наводит порядок. Он — разрушитель в том смысле, что разрушает все невыгодные для Соединенных Штатов Америки союзы и требует, чтобы везде их уважали и платили большие деньги. Даже от Организации Объединенных Наций он потребовал, что "если мы вам даем деньги, то голосуйте так, как мы требуем, голосуйте за нас. Иначе, зачем вы нужны?"…

— Организации Объединенных Наций не только американцы дают деньги.

— Неважно все это для него. Он требует, чтобы те государства, которым они дают деньги, в Организации Объединенных Наций голосовали за предложения американцев, а они голосуют против. Вот, что возмутило Трампа при последнем посещении Ассамблеи.

— Он — простой и откровенный такой.

— Такая его сущность — деньги, деньги, деньги… Это у многих вызывает недовольство.

— А разве так не было везде и во всем? Можно вспомнить что угодно. Пожалуйста, хоть "Евровидение"…

— Это политическое шоу.

— И это отличный показатель того, кто кому дает деньги, кто кому платит, тот и дружит. Я это к тому, что по остальным вопросам в любых отношениях, в том числе международных, всегда и везде во главу угла ставятся деньги или другие интересы. Просто об этом не говорили, не заявляли так открыто.

Но Литве и Польше американцы платили за антироссийскую риторику. И представители разных стран часто выходили даже с Совета Безопасности ООН и всяких других серьезных ассамблей и форумов просто в ужасе от того, что там говорили Литва и Польша. Полную неприкрытую ложь они беззастенчиво озвучивали с таких высоких трибун.

— Это политическая инсценировка.

— Все равно все это связано прежде всего с финансами.

— Конечно. Везде и всюду деньги. Или политическое влияние, власть. Но это все тоже хорошо конвертируется.

— Кто девушке платит, тот ее и танцует. Так всегда и везде было.

— Особенно сильно этим баловались балтийские государства, которые сегодня вообще сидят на мели. Оттуда разбегается молодежь и не только, но молодые прежде всего, разбежалась уже почти половина населения, разбегаются все кто может.

Но уже в 20-м году им больше за русофобские заявления платить ничего не будут. Поэтому они сейчас вообще не понимают, как дальше жить. Они только сидят и думают, где и как вырвать какие-то гранты. Ведь кроме как русофобской политики им продать-то нечего.

— Уже замусолили эту русофобскую политику до невозможности. Ну нельзя уже столько высасывать из пальца…

— А что делать? Другого-то ничего у них попросту нет, а жить как-то надо. Вот потому и получается, что их просто заказывали и использовали. Какие ни есть, а все-таки государства. Могут выступать на всяких международных собраниях, скандалить и голосовать как надо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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США волнуют меркантильные вопросы, а не безопасность Европы
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