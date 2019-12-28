"Прямая линия": журналисты перестали попрошайничать

Чем была знаменательна "Прямая линия" президента в 2019 году? По этому поводу мнениями обменялись главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и заведующий кафедрой политологии и социологии, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

— Андрей Петрович, прошла "Прямая линия" президента — уже пятнадцатая. Конечно, с таким опытом для президента это привычное событие. Но ведь, с другой стороны, нужно, чтобы это не превращалось в дежурное мероприятие, рутину. Поэтому всегда требуется что-то новое, хотя и традиции тоже, несомненно, есть.

Меня на этой линии больше всего удивили костюмы журналистского сообщества. Многие мои коллеги по цеху были одеты так, что просто бразильский карнавал отдыхает. Может быть, это и нормально, и привлекает внимание, но меня это изумило. Что особенного вы отметили именно в этой линии?

— Совершенствуются, да, молодцы. Представители журналистского корпуса совершенствуются, одевают привлекательные костюмы, а затем обмениваются впечатлениями, что же привлекло внимание и Пескова, и, конечно же, нашего президента. Главная тема.

— А если серьезно?

— А серьезно… Если сопоставить эту конференцию с другими, то она выходит в ряд призеров по количеству вопросов — более 70 (одни говорят 71, другие — 77) — и по продолжительности — более четырех часов. Даже если точно не считать, она по продолжительности и по объему вопросов очень впечатляет. Но чем отличается эта конференция? В чем несомненно лидирует?

Конечно, количеством присутствия журналистов — 1985 человек. Такого еще не было, и это как раз определяет масштаб желаний и возможностей этой конференции. У меня были опасения, скажу откровенно, потому что предыдущая конференция показала, что сам по себе формат может исчерпать возможности. Журналисты не задавали вопросы с целью получить ответ, а открыто решали задачи своих регионов, то есть просили деньги, ставили проблему для того, чтобы президент принимал решения тут же, на конференции.

Эта конференция, на мой взгляд, вернулась в русло своего формата — шел настоящий разговор журналистского корпуса с президентом страны. И надо сказать, что палитра охватывала как повестку внутри, так и внешнюю повестку дня нашей страны. Практически все то, что всех интересует сегодня, все топовые темы в СМИ, все эти вопросы оказались и в формате обсуждения у президента.

На мой взгляд, центр баланса, конечно же, сместился во внешнюю политику, и почему-то предъявляют претензии в этом президенту, хотя ведь вопросы-то задавали журналисты. Так что, мне кажется, обвинять президента в том, что он больше говорил о внешней политике, чем о внутренней, будет не совсем справедливо. Другое дело, что он говорил обстоятельно.

И еще одна особенность, хотя, в принципе, такое, конечно, было и на предыдущих встречах, но мне кажется, здесь особенно ярко было желание Владимира Путина показать объективный взгляд, то есть все "за" и "против". И затрагивались весьма серьезные вопросы государственного устройства — Конституция, вопросы идеологии и т. д., как, в общем-то, всегда.

При этом я должен сказать, что были обеспокоенности какими-то механизмами, которые улучшили бы вопросы внутри страны. Ну и, конечно же, нюансы — всех интересовало, как идут дела за контуром наших границ. Это, естественно, прежде всего Украина, недавний формат "нормандской четверки" и все, связанное с этим. Это тоже вызывало большой всеобщий интерес.

Здесь очень важны нюансы, ведь идут обвинения в наш адрес. И, в общем-то, мы порой не до конца понимаем всех этих механизмов, которые происходят за закрытыми дверями. И вдруг, я скажу откровенно, было открытие, когда с украинской стороны журналист задавал вопрос президенту.

— Да, как и каждый год.

— Да, традиционно. И главное — не боится этого президент, я бы так сказал. Честно говоря, мне очень не понравилось начало: журналист задает вопрос и со снисходительной улыбкой обесценивает ответ нашего президента. Мне это не понравилось, это весьма неэтично. Но президент настолько серьезно отвечал, что эта нетактичная улыбка у задававшего вопрос исчезла с лица.

Ну, что сделаешь, в общем, украинский журналист старается всегда делать это как бы с подковыркой. Но он убил всю аудиторию, когда сказал, что якобы республики ДНР и ЛНР не хочет никто признавать. Президент ответил на это: "Да вы что? Порошенко меня уговаривал, чтобы подписали представители от этих республик. Значит, Украина признает эти республики, а теперь они говорят, что мы не признаем".

То есть вот такие подробности дают мгновенно истинный рисунок отношений, которые складываются сегодня в Донбассе. Власть Украины сама не хочет решить эту проблему. Вот это и есть главная проблема и главная особенность, как бы они ни пытались встречаться и доказывать в "нормандской четверке" или где-то еще... По сути ведь все равно вся нагрузка идет на президента Украины, а он почему-то не желает, хотя сменились лица — Порошенко на Зеленского, а платформа-то осталась той же.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев