Кому и зачем нужно продолжение конфликта в Донбассе

Изменилось ли что-то в отношении официальной Украины к Донбассу? Есть ли хоть какие-то подвижки к урегулированию конфликта? Возможно ли его прекратить? Почему нет?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Кошкиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

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— Андрей Петрович, уже неоднократно было получено подтверждение, что сама украинская власть не хочет решить проблему в Донбассе. Хотя президент Украины сменил лицо с Порошенко на Зеленского, но платформа, подход остались прежними. А помогает чем-то "нормандский формат"? Там ведь тоже Олланд на Макрона сменился.

— Да, там тоже лица сменились. Макрон хотел натянуть на себя одеяло лидера Европы, чтобы показать, что он все организует. В принципе, Меркель и Макрон пообещали на G7, что они организуют эту встречу в сентябре, а она состоялась в декабре. Вы представляете?…

— Но все-таки она состоялась.

— А это уже благодаря Путину. Не случайно Меркель потом поздравила Путина. Вы, говорит, победитель после этой встречи. А такому тяжеловесу, как Меркель, дать такую высокую оценку другому президенту, да еще такому, про которого, извините, все говорят, что он просто какой-то монстр... Но это прозвучало. Так что такая высокая оценка действительно дорогого стоит.

— Андрей Петрович, по поводу этой встречи с украинской стороны была странная информация о том, что Лавров был возмущен, Сурков что-то бросил на пол. Хотя они — люди вполне выдержанные и это, видимо, очередные инсинуации. Но тем не менее наше участие и договоренности были, кажется, не столь удачными, как мы планировали?

— В формате "нормандской четверки"? Нет, совсем наоборот, Меркель поздравляет с победой. Почему не в сентябре, а только в декабре встретились? Потому что Зеленскому нужно было быстрее потусоваться среди президентов Меркель и Макрона и выполнить свое обещание. И только наш президент поставил вопрос жестко: "Встречаться ради чего? Ради самой встречи просто? Нет смысла. А если что-то сделать, то давайте делать".

Вот почему затянулось, потому что пытались и в конце концов развели, насколько смогли в Золотом и в Первомайском войска на линии соприкосновения. И с какой-то программой Зеленский приехал. Хотя получил стражу возле своего офиса, которая контролировала его и, естественно, министра иностранных дел Авакова, который контролировал представителей Рады со стороны президента Украины.

Так что я считаю, что есть движение навстречу, потепление есть, но я это все оцениваю со сдержанным оптимизмом. Ведь главное в том, чтобы эти договоренности Украина выполнила. А есть ли у Зеленского этот ресурс, сможет ли он победить эту националистическую платформу, которая уже сформировалась в Украине? И она даже стала настолько сильна, что смена президентов уже особо не влияет на происходящее. Будет выступать эта оппозиционная сила, и власть с ней вынуждена будет считаться.

— Но Порошенко и не собирался исполнять минские договоренности. Он вскоре сам об этом сказал. И Зеленский тоже говорил, что Минские соглашения надо менять. Пункт о передаче под контроль Киева границы республик Донбасса с Россией только после проведения там местных выборов нынешняя власть Украины категорически не поддерживает.

— Так она не поддерживает. Но Путин объясняет в присутствии всех, что если мы вскроем сейчас пункты Минского соглашения, тогда один пункт потянет за другой. Там все четко написано, когда и как что надо делать, в какой последовательности. Ведь все упирается в то, что националистические батальоны требуют от Зеленского, чтобы граница между Россией и Украиной была совершенно перекрыта в первую очередь именно в этом месте.

А наш президент говорит: давайте не отступать от требований, которые изложены в Минских соглашениях. А там в самую последнюю очередь, когда уже все сформируется и нормализуется, все будет выполнено и гарантирована безопасность населения, только тогда эти границы могут быть переданы под украинский контроль, чтобы ни в коем случае не было обратного движения.

— Все это уже так давно тянется, не только практического выполнения, но желания со стороны украинских властей не наблюдается. Как вы считаете, реально ли выполнение этих соглашений?

— Дело в том, что опять возвращаемся к мысли, что нет заинтересованности нынешних властей. Они приходят к власти на риторике "мир", а потом сами заинтересованы в том, чтобы этот конфликт низкой интенсивности, как его характеризуют, продолжался. Потому что тогда Украина хоть что-то может требовать от Соединенных Штатов Америки и от Брюсселя. Но Евросоюз уже стал скептически относиться к просьбам Украины.

— Да и Соединенные Штаты тоже. Трамп и другие видные политики заявляли, что нужно проверять, как расходуются средства.

— Сейчас это всплывет еще не один раз. Но дело в том, что Штаты заинтересованы в продолжении этого конфликта. Этот пожар на пороге нашего дома, конечно, очень выгоден для США. Ведь у них есть особая заинтересованность продолжать манипулировать Россией в своих личных интересах, а Украина — хороший инструмент для этого. Вот почему все продолжается и будет продолжаться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев