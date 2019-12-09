Лукашенко грозит Путину нестабильностью в Белоруссии

Электричество в переговорном зале на саммите России и Белоруссии пропало после вступительной речи двух лидеров, это плохой знак для интеграторов двух стран.

Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 8 декабря была посвящена вопросам перспективы углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства, договору по созданию которого исполнилось 20 лет. Но красивой завершающей истории с декларацией о его выполнении в плане формирования единого парламента, единой валюты, единой налоговой системы — не получилось.

После более чем пяти часов переговоров ни Путин, ни Лукашенко не выступили с комментариями. Официально несогласованными остались 8 из 31 дорожной карты по интеграции. Предварительно для ее углубления Лукашенко требовал "равных условий".

"Равные условия — больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть", — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что республика готова закупать газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель, если для конкурирующих предприятий будут созданы такие же условия.

Как пишет Telegram-канал "Трыкатаж", ультиматум не сработал, он "логично парируется встречным предложением: ок, работайте в тех же условиях, что и российские компании: в российском правовом поле, под санкциями Запада, подчиняясь в том числе и политическим решениям российского правительства".

Еще до встречи, продолжают авторы канала, были согласованы многие ранее спорные вопросы. Договорились о присутствии белорусской сельхозпродукции на российском рынке, о работе белорусских промышленных предприятий и о кредите на 500 миллионов долларов в 2020 году. Однако все эти "плюшки" Россия увязывает с реальной широкой интеграцией: или интеграция — или ничего.

Как указывает "Трыкатаж", президенту Белоруссии "очень нужны деньги, быстрые и большие", чтобы пройти в следующем году президентские выборы. Если он не удержит цены в стране, "его снесет не Россия — снесет Запад руками тех, кто сегодня рвет портреты Путина на площадях". По информации канала, за протестами в Минске 7-8 декабря, которые власти не разгоняли, стоит помощник президента по нацбезопасности, сын президента Виктор Лукашенко, оперативную работу обеспечивали КГБ и МВД.

Министр иностранных дел Владимир Макей впервые был отодвинут от "оппозиционного" проекта. Авторы канала не считают, что протест был оппозиционный. Из числа протестующих активистов власти исключили всех, кто пользуется известностью и "сидит" на западных грантах, дано указание официальной оппозиции не поддерживать этот протест впрямую, "освещать его с большой долей скепсиса". На критику персонально Лукашенко было наложено табу — мишенью назначен Путин.

Граждане выкрикивали на митингах такие лозунги, как "Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!" ("Никаких союзов с имперской Россией!") и "Незалежнасць!" ("Независимость!"). Этим Лукашенко демонстрировал Путину, что в случае "насильственной интеграции" Россия получит анклав напряженности. У Минска был расчет на гораздо большее количество участников, минимум на 5000 человек, но из регионов люди не поддержали.

Согласно данным проведенного опроса Центром пространственного анализа международных отношений МГИМО среди белорусов, за "союзническое" партнерство с Москвой ратуют 57,6% опрошенных, 31,8% — высказались за "партнерские" отношения, а 10,2% белорусов считают, что сотрудничество Москвы и Минска должно быть "нейтральным". И только 0,2% опрошенных указали, что России и Белоруссии нужно состоять во "враждебных" отношениях.

По итогам встречи в Сочи Путин и Лукашенко назначили продолжение дискуссий на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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