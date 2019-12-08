"У ЕС денег нет": Пушков прокомментировал протест в Минске

Сенатор Совфеда Алексей Пушков высказался относительно акции протеста в Минске, где националисты выступали против подписания дорожных карт. По мнению протестующих, это может привести к утрате суверенитета.

Пушков заявил, что вышедшие люди на акцию протеста "торгуют воздухом пустых надежд". Сенатор привел в пример опыт Украины, Грузии и Молдавии, а также вспомнил о том, что Евросоюз сокращает финансирование стран на 2021-2027 годы. По мнению Пушкова об интеграции Белоруссии в ЕС не может быть и речи, поскольку у последнего нет денег даже на Литву и Латвию.

Напомним, массовая акция протеста состоялась 7 декабря в Минске во время встречи Владимира Путин и Александра Лукашенко, которая проходила в это же время в Сочи. Лидеры двух стран обсуждали вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также обсудили взаимодействие по дорожным картам. По подсчетам, в акции протеста приняли участие около 700 человек.