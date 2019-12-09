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Источник Правда.Ру

Посол Белоруссии в России: Путину и Лукашенко удалось договориться

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Владимир Семашко, посол Белоруссии в России рассказал, как прошли переговоры лидеров двух стран - России и Белоруссии.

По словам дипломата, говорили Путин и Лукашенко о ключевых вопросах сотрудничества в рамках Союзного государства.  

Газ

Во время переговоров Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ. Главное - обеспечить равные экономические условия для предприятий. Окончательная точка в вопросе будет поставлена в ближайшие две недели.

Нефть

Белорусской стороне будет предоставлена компенсация издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере: снижения до нуля экспортных пошлин и увеличения налога на добычу полезных ископаемых к 2024 году.

Для России, по оценкам экспертов, это принесет в бюджет дополнительные 10,8 триллиона рублей, а Белоруссия опасается, что для нее цены на нефть вырастут.  

Поставки продовольствия

Россия снимет ограничения на поставки молочной и мясной продукции из Белоруссии. Условия, на которых это произойдет, сказал Семашко, президенты обозначили.

Прочие вопросы

Кроме того, Минск и Москва согласовали проекты дорожных карт по электроэнергетике и сотрудничеству таможенных служб.

Оставшиеся нерешенными 8 вопросов Путин и Лукашенко обсудят на очередной встрече, 20 декабря в Петербурге.

Ранее свое мнение от состоявшихся переговоров Путина И Лукашенко озвучил министр экономики России. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

 

Темы путин россия президент лукашенко переговоры белоруссия
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