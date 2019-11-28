Почему Макрон становится все более пророссийским

Эммануэль Макрон сделал следующий шаг в направлении сближения с Россией. Впрочем, французская элита всегда была пророссийской.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил в четверг, что "мы восприняли" предложение Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе "как основу для обсуждений". Об этом сообщило агентство "РИА-Новости".

Днем ранее об этом же написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine. Президент Франции сказал в своем письме Путину о том, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения", уточнила газета. В связи с этим Макрон предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми заинтересованными государствами.

Это первый положительный ответ со стороны государства члена НАТО на предложение России. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел его "нереальным", поскольку Москва развернула ракету SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729- ред.) якобы в нарушение Договора о РСМД.

Как сказал "Правде.Ру" президент Академии геополитических проблем, президент Международного центра геополитического анализа, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов, Макрон сближает позиции России и Франции. По мнению эксперта, может быть, кроме поляков, эстонцев, никто из членов НАТО не будет настаивать на размещении американских ракет.

"Даже если Макрон преследует свои личные цели: достичь популярности, переизбраться на следующий срок, то все равно его надо в этом поддерживать. Здесь необходима определенная смелость противостоять тому же Дональду Трампу, политической элите Америки. Надо иметь действительно определенный характер. И Макрон его демонстрирует", — сказал Леонид Ивашов.

По его словам, эти ракеты нужны США в Европе для того, чтобы запугивать ее, заставить европейцев "еще и раскошеливаться на их размещение". "США хотят удержать Европу в своей зоне влияния, потому что без Европы Америка довольно быстро зачахнет", — резюмировал Леонид Ивашов.

Эммануэль Макрон ранее заявил, что мир становится многополярным, и он хочет, чтобы Европа была игроком, а не объектом этой игры. Он сообщил, что НАТО находится в состоянии клинической смерти и Европе необходимо надеяться только на свои силы. Президент Франции утверждает также, что ЕС больше не может позволить себе работать путем достижения консенсуса и постепенных изменений, нужны резкие перемены, и почему бы не в союзе с Россией, иначе она уйдет на Восток, что Европе не выгодно.

В прошлом месяце Париж назначил специального посланника для восстановления отношений ЕС с Кремлем и для убеждения остальной части ЕС, что эти усилия того стоят.

Идея возвращения Франции самостоятельной роли в мире и попытка сделать из Пятой республики мост между Востоком и Западом всегда превалировала в менталитете французской элиты. Это лозунг голлизма, которому следуют все французские политики. Германию во Франции рассматривают как колонию США и помнят, что именно по предложению Иосифа Сталина Франции был дан статус постоянного члена Совбеза ООН.

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