Польский премьер: Макрон безответственно относится к диалогу с Россией

Премьер-министр Польши заявил, что его страна не хочет иметь ничего общего с Россией, так как та "неправильно себя ведет на международной арене".

Эти слова прозвучали в интервью Матеуша Моравецкого изданию The Financial Times.

Польский политик считает поведение России крайне агрессивным. Кроме того, он особо подчеркнул, что власти РФ слишком часто пытаются вмешиваться во внутреннюю политику других государств, что является недопустимым. И посоветовал Европе "не забывать, кто виноват в том, что произошло в Грузии, Украине и Белоруссии", странах, во внутренние дела которых, по его словам, вмешивалась Россия.

Таким образом Моравецкий хотел подчеркнуть "безответственность" президента Франции, призывающего возобновить "стратегический диалог" с Москвой.

"Президент Макрон не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", — заявил Моравецкий.

При этом, по его словам, поляки с удовольствием будут сотрудничать с демократической и мирной Россией. Но, пока она далека от этого, о сближении и тем паче партнерстве не может быть и речи.

Напомним, что на прошлой неделе французский лидер констатировал, что НАТО "впало в кому". Подробнее читайте в материале на сайте.

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