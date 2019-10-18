Горбачев рассказал о письмах к Путину и Макрону

Бывший лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение российскому президенту, сообщает газета "Известия".

Он утверждает, что не хочет "навязываться в советчики" мировым лидерам.

По словам Михаила Горбачева, к мировым лидерам он обращается с помощью коротких писем.

Он считает, что в современном мире мировые лидеры несут колоссальную ответственность.

Политик убежден, что сейчас тревожное время.

"И это большой груз, в том числе человеческий, психологический", добавил он.

Горбачев рассказал, что также какое-то время назад обращался к французскому лидеру - Эммануэлю Макрону.

Но о содержании своих писем к мировым лидерам он не сообщил.

Фото: pravda.ru

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