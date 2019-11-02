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Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Мир print

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство срочно пригласило посла Франции Этьена Де Понсена для дачи объяснений по недавнему высказыванию французского лидера Эмманюэля Макрона об "украинских бандах".

Этьен Де Понсен, по словам Екатерины Зеленко, заверил украинскую сторону, что у Парижа нет никаких претензий к украинским гражданам во Франции, а фраза Эмманюэля Макрона об "украинских бандах" была вырвана из контекста. Стороны достигли понимания и урегулировали разногласия, - говорится в официально пресс-релизе украинского МИД.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он предпочтет "легальных мигрантов из Гвинеи, нежели болгарские или украинские банды".

Темы мид украина франция этьен де понсен эмманюэль макрон украинские банды екатерина зеленко
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