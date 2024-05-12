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Безжалостные клещи на охоте: спасите свою собаку прежде, чем будет поздно

Названы ошибки владельцев собак после обнаружения клеща: что не нужно делать

1:43
Зоосфера » Собаки

Клещи безжалостны и нападают на людей и собак с одинаковым усердием.

Названы ошибки владельцев собак после обнаружения клеща: что не нужно делать
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Заметить клеща непосредственно после прикрепления трудно, что делает профилактическую обработку жизненно важной.

Специалисты поделились рекомендациями по действиям в случае, если клещ уже присосался к животному.

Действия, которые нужно предпринять:

  1. Тщательно осматривайте менее волосатые и близкие к коже области вашего питомца после каждой прогулки. Клещи чаще всего находят у носа, глаз, на шее, подмышках, на холке, в паху, на животе и под хвостом.
  2. Начинайте осмотр с головы, ощупывая складки кожи и шерсть. Лучше использовать щетку для более тщательного осмотра.
  3. Следите за состоянием собаки после укуса. Если питомец стал апатичным, потерял аппетит, появились расстройство, рвота, одышка или другие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Что делать нельзя:

  • Не снимайте клеща голыми руками, пинцетом или другими предметами, которые могут сдавить его тело. Используйте специальный инструмент или петлю из нитки, затягивая её у основания кожи, а затем аккуратно выкручивайте клеща.
  • Если в ране осталась голова клеща, удалите её с помощью стерильного пинцета или иглы, чтобы предотвратить воспаление.
  • Не используйте масло, ацетон или другие раздражающие вещества для обработки клеща, так как в стрессовой ситуации тик может выделить больше заразной слюны.
  • Не ждите, пока клещ сам отпадет, так как все это время он продолжает заражать животное.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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