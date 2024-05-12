Безжалостные клещи на охоте: спасите свою собаку прежде, чем будет поздно

Названы ошибки владельцев собак после обнаружения клеща: что не нужно делать

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Клещи безжалостны и нападают на людей и собак с одинаковым усердием.

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Заметить клеща непосредственно после прикрепления трудно, что делает профилактическую обработку жизненно важной.

Специалисты поделились рекомендациями по действиям в случае, если клещ уже присосался к животному.

Действия, которые нужно предпринять:

Тщательно осматривайте менее волосатые и близкие к коже области вашего питомца после каждой прогулки. Клещи чаще всего находят у носа, глаз, на шее, подмышках, на холке, в паху, на животе и под хвостом. Начинайте осмотр с головы, ощупывая складки кожи и шерсть. Лучше использовать щетку для более тщательного осмотра. Следите за состоянием собаки после укуса. Если питомец стал апатичным, потерял аппетит, появились расстройство, рвота, одышка или другие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Что делать нельзя:

Не снимайте клеща голыми руками, пинцетом или другими предметами, которые могут сдавить его тело. Используйте специальный инструмент или петлю из нитки, затягивая её у основания кожи, а затем аккуратно выкручивайте клеща.

Если в ране осталась голова клеща, удалите её с помощью стерильного пинцета или иглы, чтобы предотвратить воспаление.

Не используйте масло, ацетон или другие раздражающие вещества для обработки клеща, так как в стрессовой ситуации тик может выделить больше заразной слюны.

Не ждите, пока клещ сам отпадет, так как все это время он продолжает заражать животное.