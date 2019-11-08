Макрон: у РФ три сценария развития

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал, что в настоящее время у России есть три сценария развития.

Первый вариант развития РФ связан с возможностью восстановления статуса сильной державы, используя свои силы. при этом Макрон отметил, что РФ недостаточно экономической силы и численности населения. Что касается численности населения, то данную проблему, по мнению Макрона, можно было бы решить с помощью миграции, но это сложно из-за близости мусульманских стран и консервативного общества.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России. Об этом он рассказал в интервью британскому журналу The Economist.

Вторым сценарием Макрон назвал развитие РФ по евразийской модели. Но тут Россию уже опередил Китай, который считается лидером в этом вопросе.

Что касается третьего варианта развития, то он представляет собой сбалансированное сотрудничество с европейскими странами. Хотя президент РФ Владимиру Путин против расширения НАТО и его приближения к границам России, Макрон полагает, что Россия может пересмотреть свое отношение.

Кроме того, Макрон отметил, собирается пересмотреть отношения Франции и России. Он подчеркнул, что на восстановление отношений может потребоваться около 10 лет. Но президент Франции убежден, что это необходимо для создания мира в Европе.

Фото: twitter.com