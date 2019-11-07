Макрон: "НАТО впал в кому"

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что внутри в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками.

По большей части это касается взаимоотношений между США и Турцией.

По мнению Макрона, события, которые произошли в северо-восточной части Сирии, где Турция проводила военную операцию, - результат ошибочных действий НАТО и Запада.

Как сообщает "Интерфакс", Макрон заявил, что "то, что мы переживаем в настоящее время, — это кома НАТО".

Макрон считает, что европейским государствам нужно наращивать оборонный потенциал, так как в настоящее время Европа сама стоит "на краю пропасти".

Фото: twitter.com