Французский президент Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что внутри в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками.
По большей части это касается взаимоотношений между США и Турцией.
По мнению Макрона, события, которые произошли в северо-восточной части Сирии, где Турция проводила военную операцию, - результат ошибочных действий НАТО и Запада.
Как сообщает "Интерфакс", Макрон заявил, что "то, что мы переживаем в настоящее время, — это кома НАТО".
Макрон считает, что европейским государствам нужно наращивать оборонный потенциал, так как в настоящее время Европа сама стоит "на краю пропасти".
Фото: twitter.com
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