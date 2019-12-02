Какая Молдавия нужна России и молдаванам

Почему правительство Майи Санду не продержалось у власти и полгода? Устраивает ли Кремль Игорь Додон как условно пророссийский партнер? Что вообще происходит в Молдавии? Куда маленькой, но как бы независимой и гордой податься, с кем больше сотрудничать, на кого ориентироваться? А главное — как навести у себя порядок в стране?



Молдавия не понимает действий Додона. Москва и Вашингтон тоже

Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

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— Игорь, в том, что Молдавию продолжает лихорадить, виноваты все-таки политические интересы отдельных лиц и геополитика в целом? Политологи, всевозможные эксперты тоже говорят не об интересах народа, а начинают рассуждать о противостоянии США и Россией на постсоветском пространстве и т. д.

— Видимо, так. Давайте исходить из такого предположения, что для России более выгоден Игорь Додон. Скажите, пожалуйста, а какого, извините меня за выражение, черта тогда свергали правительство Плахотнюка? (Хотя против него выступили и на Западе.) Потому что эти антироссийские люди не пускали в Молдавию российских журналистов и политологов, даже депутатов Государственной Думы, российского вице-премьера сделали персоной нон-грата в республике.

Пять российских дипломатов из посольства депортировали на родину. Я могу перечислять и перечислять все, что сделало правительство Плахотнюка и люди, которые служили этому режиму. Тогда в чем вообще был смысл, интерес? Ведь эти люди остались сегодня фактически во власти.

— Вернулись во власть?

— Да. Я не совсем для себя это понимаю. Самого Плахотнюка в Молдавии сейчас нет, но ведь это был режим, то есть коллективный Плахотнюк. Потому что он состоит как раз из людей, которые исполняли его команды. Вот они фактически сегодня вернулись, остались. Недавно даже советником Додона по социальной политике стал бывший депутат от партии Плахотнюка.

— А кто сейчас руководит силовыми ведомствами, кто реально контролирует МВД, спецслужбы и т. д.?

— Фактически сегодня всю власть в стране контролирует Партия социалистов.

— Тогда у Додона мог быть резон, вернуть демократов. Они — знакомые все лица, но теперь будут строго на вторых позициях. Раньше Додон был под демократами, а теперь демократы под Додоном. Мог быть такой резон?

— Может быть, но эти аппаратные политические игры и тем более соревнования амбиций у нас всем давно надоели. Все это негативно отражается на Молдавии и бьет по простым людям.

— Это, конечно, так. Но сейчас важно, что будет дальше. Возможно, есть какая-то долгосрочная цель, например, перевоспитать их, перепрограммировать или что-то еще?

— Я очень надеюсь, что какая-то долгосрочная цель есть.

— Додон все-таки приемлем? Остальные хуже? Лишь бы не АКУМ с прорумынскими и проамериканскими устремлениями?

— Я уже перечислял, чем занималось правительство Плахотнюка, в том числе в антироссийском направлении, то есть за всю историю Молдавии более антироссийской партии очень сложно представить, даже если они не высказывали свои прорумынские взгляды. Ведь можно говорить об одном, а делать совершенно другое.

Никто, кроме них, не запрещал российское вещание на территории Молдавии. Это сделали Влад Плахотнюк и его команда, которую сегодня решил перевоспитать Игорь Додон. Я не знаю, удастся ли ему перевоспитать демократов или все же демократы перевоспитают Игоря Додона, но здесь ведь вопрос в другом.

Это люди, которые участвовали в узурпации власти и участвовали в криминальных схемах. Я не знаю, стоит ли их перевоспитывать с помощью министерских кресел. Мне кажется, что было бы логичнее, правильнее и эффективнее их перевоспитать в местах не столь отдаленных.

— Давайте поговорим все же о такой вещи, как экономика страны. Санду обещала привлечь достаточно крупные инвестиции через МВФ, как обычно обещают все прозападные товарищи, но все это дело накрылось медным тазом. Это вообще страшно для Молдавии — потерять западные инвестиции? Как себя чувствует экономика Молдавии и как будет дальше?

— Здесь вопрос еще и в том, что если бы выделили эти инвестиции, то на каких условиях, брать ли средства. Насколько я понимаю, те западные инвестиции, о которых говорила Санду, могли быть предоставлены только на ужасных условиях для нашей страны.

— Это, опять же, рынок земли открыть? Наверно, нет, потому что МВФ при Плахотнюке отказался выделять средства из-за кражи этого злополучного миллиарда…

— Да. А по поводу договоренности Санду с МВФ — все эти положения поддержал и Игорь Додон. А с другой стороны, они это объясняют тем, что нужно было выруливать после правления демократов, поэтому надо идти на любые условия МВФ, лишь бы получить сейчас деньги, а дальше — на следующий срок, если они бы ставили еще более жесткие условия, то они на это не пошли бы.

А сейчас просто нужно срочно вырулить государственную машину, чтобы она стала в колею, и каким-то образом навести порядок. Это их объяснения. С моей точки зрения, нужно было исходить из интересов Республики Молдовы и ставить более жесткие условия.

Потому что, как показала практика, сошлись эксперты в этой области, МВФ — в основном достаточно вменяемый и договороспособный орган и с ним можно было договариваться и даже торговаться. Но как по мне, то я считаю, что вообще не стоит разговаривать с МВФ.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев